В Литве ответили на слова Зеленского об угрозе от учений России

Украинский президент Владимир Зеленский преувеличивает степень угрозы от совместных учений России и Белоруссии. Об этом сообщает премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.
«Я не знаю, какой информацией располагает украинская разведка или президент Украины, но та информация, которая есть у нас, не несет никаких дополнительных угроз, поэтому общественность не должна дополнительно беспокоиться и напрягаться по этому поводу», — отметил глава литовского правительства. Его слова приводит Sputnik.Литва.
В материале уточняется, что литовские спецслужбы внимательно отслеживают подготовку к учениям, однако не фиксируют признаков эскалации или изменений в военной активности, способных напрямую повлиять на безопасность государств Балтии. По данным собеседников издания, ситуация на границе остается стабильной.
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