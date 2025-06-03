03 июня 2025

В Литве ответили на слова Зеленского об угрозе от учений России

Премьер Литвы: Зеленский преувеличивает угрозу от учений РФ и Белоруссии
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский преувеличивает опасность учений РФ и Белоруссии
Зеленский преувеличивает опасность учений РФ и Белоруссии Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский преувеличивает степень угрозы от совместных учений России и Белоруссии. Об этом сообщает премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

«Я не знаю, какой информацией располагает украинская разведка или президент Украины, но та информация, которая есть у нас, не несет никаких дополнительных угроз, поэтому общественность не должна дополнительно беспокоиться и напрягаться по этому поводу», — отметил глава литовского правительства. Его слова приводит Sputnik.Литва.

В материале уточняется, что литовские спецслужбы внимательно отслеживают подготовку к учениям, однако не фиксируют признаков эскалации или изменений в военной активности, способных напрямую повлиять на безопасность государств Балтии. По данным собеседников издания, ситуация на границе остается стабильной.

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Украинский президент Владимир Зеленский преувеличивает степень угрозы от совместных учений России и Белоруссии. Об этом сообщает премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. «Я не знаю, какой информацией располагает украинская разведка или президент Украины, но та информация, которая есть у нас, не несет никаких дополнительных угроз, поэтому общественность не должна дополнительно беспокоиться и напрягаться по этому поводу», — отметил глава литовского правительства. Его слова приводит Sputnik.Литва. В материале уточняется, что литовские спецслужбы внимательно отслеживают подготовку к учениям, однако не фиксируют признаков эскалации или изменений в военной активности, способных напрямую повлиять на безопасность государств Балтии. По данным собеседников издания, ситуация на границе остается стабильной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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