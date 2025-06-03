Подарок исполнитель сделал для фанатов, не успевших купить билет на его выступление
Молодежный певец Akmal выступил вечером 3 июня в Сургуте (ХМАО). После артист в своем telegram-канале сообщил о неожиданном решении устроить бесплатный концерт для тех, кто не успел купить билеты и не смог попасть на мероприятие.
«Сургут! Будем петь для тех, кто не успел сегодня купить билет на наш концерт. Встречаемся с вами на парковке Сити Молла», — поделился артист.
Выступление прошло у главного входа в ТЦ. Команда артиста установила оборудование и Akmal порадовал огромную толпу фанатов любимыми песнями. После поклонники окружили артиста для фото.
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