03 июня 2025

Akmal устроил бесплатный концерт возле ТЦ Сургута. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подарок исполнитель сделал для фанатов, не успевших купить билет на его выступление
Подарок исполнитель сделал для фанатов, не успевших купить билет на его выступление Фото:

Молодежный певец Akmal выступил вечером 3 июня в Сургуте (ХМАО). После артист в своем telegram-канале сообщил о неожиданном решении устроить бесплатный концерт для тех, кто не успел купить билеты и не смог попасть на мероприятие.

«Сургут! Будем петь для тех, кто не успел сегодня купить билет на наш концерт. Встречаемся с вами на парковке Сити Молла», — поделился артист.

Выступление прошло у главного входа в ТЦ. Команда артиста установила оборудование и Akmal порадовал огромную толпу фанатов любимыми песнями. После поклонники окружили артиста для фото.

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Молодежный певец Akmal выступил вечером 3 июня в Сургуте (ХМАО). После артист в своем telegram-канале сообщил о неожиданном решении устроить бесплатный концерт для тех, кто не успел купить билеты и не смог попасть на мероприятие. «Сургут! Будем петь для тех, кто не успел сегодня купить билет на наш концерт. Встречаемся с вами на парковке Сити Молла», — поделился артист. Выступление прошло у главного входа в ТЦ. Команда артиста установила оборудование и Akmal порадовал огромную толпу фанатов любимыми песнями. После поклонники окружили артиста для фото.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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