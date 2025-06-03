03 июня 2025

Что важно знать курганским подросткам при устройстве на работу

Курганских подростков нельзя заставлять работать в выходные
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки могут работать на легком труде с 14 лет
Подростки могут работать на легком труде с 14 лет Фото:

При трудоустройстве на курганские предприятия подросткам нельзя устанавливать испытательный срок, возлагать на них полную материальную ответственность и привлекать к работе с продажей алкоголя. Трудовой договор можно подписывать самостоятельно с 15 лет, но лишь на некоторые виды работ. Об этих и других тонкостях, которые важно знать работникам до 18 лет, корреспонденту URA.RU рассказали в Центре занятости населения.

«До 14 лет подростки могут работать только в творческой сфере, с 14 — на легком труде с согласия родителей. С 15 лет договор можно подписывать самостоятельно, но только на легкую работу. При этом для подростков нельзя устанавливать испытательный срок и возлагать на них полную материальную ответственность. Медосмотр должен проводиться за счет работодателя», — сообщает Центр занятости. 

В ведомстве также отметили, что юных работников нельзя привлекать к работе в ночное время и отправлять в командировки, заставлять работать сверхурочно и выходные, носить тяжести сверх нормы. Нельзя подросткам трудиться в местах, где предполагается продажа и перевозка алкоголя и табака, в религиозных организациях и на опасных производствах. 

Рабочая смена сотрудника 14-15 лет в дни каникул должна длиться не более четырех часов, 15-16 лет — не более пяти, 16-18 — не более семи. Если работа выполняется в учебный период, то дети 14-16 лет могут трудиться не более 2,5 часов в день, 16-18 — не более четырех. 

Ранее в Кургане уже обсуждались меры по ограничению доступа несовершеннолетних к алкогольной продукции. В городе действует более 80 алкомаркетов, и депутаты выступают за запрет продажи детских товаров в таких магазинах, чтобы снизить риск формирования у подростков положительных ассоциаций с местами продажи алкоголя.

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При трудоустройстве на курганские предприятия подросткам нельзя устанавливать испытательный срок, возлагать на них полную материальную ответственность и привлекать к работе с продажей алкоголя. Трудовой договор можно подписывать самостоятельно с 15 лет, но лишь на некоторые виды работ. Об этих и других тонкостях, которые важно знать работникам до 18 лет, корреспонденту URA.RU рассказали в Центре занятости населения. «До 14 лет подростки могут работать только в творческой сфере, с 14 — на легком труде с согласия родителей. С 15 лет договор можно подписывать самостоятельно, но только на легкую работу. При этом для подростков нельзя устанавливать испытательный срок и возлагать на них полную материальную ответственность. Медосмотр должен проводиться за счет работодателя», — сообщает Центр занятости.  В ведомстве также отметили, что юных работников нельзя привлекать к работе в ночное время и отправлять в командировки, заставлять работать сверхурочно и выходные, носить тяжести сверх нормы. Нельзя подросткам трудиться в местах, где предполагается продажа и перевозка алкоголя и табака, в религиозных организациях и на опасных производствах.  Рабочая смена сотрудника 14-15 лет в дни каникул должна длиться не более четырех часов, 15-16 лет — не более пяти, 16-18 — не более семи. Если работа выполняется в учебный период, то дети 14-16 лет могут трудиться не более 2,5 часов в день, 16-18 — не более четырех.  Ранее в Кургане уже обсуждались меры по ограничению доступа несовершеннолетних к алкогольной продукции. В городе действует более 80 алкомаркетов, и депутаты выступают за запрет продажи детских товаров в таких магазинах, чтобы снизить риск формирования у подростков положительных ассоциаций с местами продажи алкоголя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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