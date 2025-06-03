В Тарко-Сале (ЯНАО) 4 июня в 12:30 в спортшколе «Авангард» пройдет встреча с жителями, пострадавшими от паводка на реке Пяку-Пур. Об этом в соцсети заявил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
«Земляки, 4 июня приглашаю вас на встречу в спортшколу „Авангард“ в 12.30. Обсудим все вопросы. Жду всех, кто пострадал от паводка», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале.
Он отметил, что уровень воды в реке стабилизировался, мониторинг ситуации ведется круглосуточно. В городе мобилизованы все службы, ведется контроль за качеством воды.
Резкий рост уровня воды в местной реке начался 2 июня. Специалисты связали это с резким таянием снега. Подтопление началось с территории дач. Оттуда эвакуируют жителей. Вечером 3 июня в городе был введен режим ЧС. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
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