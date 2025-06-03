03 июня 2025

Глава подтопленного райцентра на Ямале проведет встречу с жителями. Видео

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Подобного паводка город не встречал последние 25 лет
Подобного паводка город не встречал последние 25 лет Фото:
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Ледоход и паводок на Ямале

В Тарко-Сале (ЯНАО) 4 июня в 12:30 в спортшколе «Авангард» пройдет встреча с жителями, пострадавшими от паводка на реке Пяку-Пур. Об этом в соцсети заявил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

«Земляки, 4 июня приглашаю вас на встречу в спортшколу „Авангард“ в 12.30. Обсудим все вопросы. Жду всех, кто пострадал от паводка», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале.

Он отметил, что уровень воды в реке стабилизировался, мониторинг ситуации ведется круглосуточно. В городе мобилизованы все службы, ведется контроль за качеством воды.

Резкий рост уровня воды в местной реке начался 2 июня. Специалисты связали это с резким таянием снега. Подтопление началось с территории дач. Оттуда эвакуируют жителей. Вечером 3 июня в городе был введен режим ЧС. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) 4 июня в 12:30 в спортшколе «Авангард» пройдет встреча с жителями, пострадавшими от паводка на реке Пяку-Пур. Об этом в соцсети заявил глава Пуровского района Кирилл Трапезников. «Земляки, 4 июня приглашаю вас на встречу в спортшколу „Авангард“ в 12.30. Обсудим все вопросы. Жду всех, кто пострадал от паводка», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале. Он отметил, что уровень воды в реке стабилизировался, мониторинг ситуации ведется круглосуточно. В городе мобилизованы все службы, ведется контроль за качеством воды. Резкий рост уровня воды в местной реке начался 2 июня. Специалисты связали это с резким таянием снега. Подтопление началось с территории дач. Оттуда эвакуируют жителей. Вечером 3 июня в городе был введен режим ЧС. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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