СК возбудил новое дело по скандалу с жилищными сертификатами в Мытищах

Следственный комитет России по Московской области возбудил новое уголовное дело против жительницы Мытищ, подозреваемой в попытке мошенничества при получении жилищного сертификата. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, основанием стало исковое заявление женщины о признании незаконным постановления администрации городского округа Мытищи, которое она направила в суд.
«Данные действия женщины расценены как новая попытка мошенническим способом завладеть государственными денежными средствами», — сообщили в ведомстве. В СК отметили, что подозреваемая знала о незаконности получения жилищной субсидии, и ее обращение в суд рассматривается как попытка продолжить совершение преступления.
На данный момент следствие истребовало из суда документы, представленные подозреваемой и ее представителем. Кроме того, в Мытищинский суд были направлены копии материалов уголовного дела, которые подтверждают факт незаконного получения жилищного сертификата. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), уточнили в пресс-службе Следственного комитета.
Ранее дело о незаконном получении жилищного сертификата в Мытищах уже находилось под контролем Следственного комитета РФ, после того как мэр города Юлия Купецкая выдала документ семье мигрантов на основании ложных сведений. По словам главы СК Александра Бастрыкина, расследование продолжается более полугода, а возбужденные дела неоднократно отменялись прокуратурой, в том числе по эпизоду о покушении на мошенничество.
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