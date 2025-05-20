Бастрыкин: глава Мытищ «выкручивается» после скандала с жилищным сертификатом

Мэр Мытищ Юлия Купецкая помогла семье мигрантов получить жилищный сертификат, несмотря на представленные ею ложные сведения. По словам главы Следственного комитета России Александр Бастрыкин, чиновница «выкручивается очень неплохо» из ситуации, несмотря на продолжающееся уголовное расследование.
«В Мытищах история до сих пор продолжается, больше полугода, она у меня на контроле, и то победить не можем. В Мытищах глава администрации Купецкая выдала сертификат на получение жилья мигрантам, которые очень недолго проживали в нашем отечестве <...> С Купецкой совершенно понятно: женщина богатая, состоятельная, но как-то выкручивается очень неплохо. Там привлекаем к ответственности замглавы администрации», — заявил Бастрыкин на в рамках Петербургского международного юридического форума. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Бастрыкин сообщил, что семья приписала себе детей и участие родственников в СВО, хотя те оказались судимыми. История находится под контролем СК уже более полугода, возбужденные дела неоднократно отменялись прокуратурой — в том числе пять раз по эпизоду о покушении на мошенничество.
Он подчеркнул, что подобные случаи происходят в разных регионах, вызывая у граждан вопросы к действиям властей, особенно на фоне очередей на получение жилья. Следственный комитет вновь возбудил оба дела 19 мая. Купецкая ранее утверждала, что семья полностью соответствует требованиям на получение сертификата. Она не ответила на запросы журналистов. РБК направил обращения в администрацию Мытищ и в пресс-службу губернатора Подмосковья.
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