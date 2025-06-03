03 июня 2025

В Южной Корее выбрали нового президента

Кандидат от Демпартии Ли Чжэ Мен победил на выборах президента Южной Кореи
© Служба новостей «URA.RU»
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В Южной Корее выбрали президента
В Южной Корее выбрали президента Фото:

Кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мен одержал победу на президентских выборах в Южной Корее, завершившихся 3 июня 2025 года. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК), после обработки 100% бюллетеней Ли Чжэ Мен получил 49,42% голосов избирателей.

Как сообщили в ЦИК, его главный соперник Ким Мун Су, представляющий партию «Гражданская сила», набрал 41,15%. Третье место занял Ли Чжун Сок из Партии реформ с результатом 8,34%. Представитель Трудовой демократической партии Квон Ен Гук получил 0,98%, а независимый кандидат Сон Чжин Хо — 0,1%.

В ЦИК уточнили, что явка на выборах составила свыше 77%, что свидетельствует о высоком интересе населения к политическим процессам в стране. Центризбирком отметил, что голосование прошло без серьезных нарушений. Официальные результаты будут утверждены после завершения всех необходимых процедур.

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Кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мен одержал победу на президентских выборах в Южной Корее, завершившихся 3 июня 2025 года. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК), после обработки 100% бюллетеней Ли Чжэ Мен получил 49,42% голосов избирателей. Как сообщили в ЦИК, его главный соперник Ким Мун Су, представляющий партию «Гражданская сила», набрал 41,15%. Третье место занял Ли Чжун Сок из Партии реформ с результатом 8,34%. Представитель Трудовой демократической партии Квон Ен Гук получил 0,98%, а независимый кандидат Сон Чжин Хо — 0,1%. В ЦИК уточнили, что явка на выборах составила свыше 77%, что свидетельствует о высоком интересе населения к политическим процессам в стране. Центризбирком отметил, что голосование прошло без серьезных нарушений. Официальные результаты будут утверждены после завершения всех необходимых процедур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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