В Южной Корее выбрали нового президента

Кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мен одержал победу на президентских выборах в Южной Корее, завершившихся 3 июня 2025 года. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК), после обработки 100% бюллетеней Ли Чжэ Мен получил 49,42% голосов избирателей.
Как сообщили в ЦИК, его главный соперник Ким Мун Су, представляющий партию «Гражданская сила», набрал 41,15%. Третье место занял Ли Чжун Сок из Партии реформ с результатом 8,34%. Представитель Трудовой демократической партии Квон Ен Гук получил 0,98%, а независимый кандидат Сон Чжин Хо — 0,1%.
В ЦИК уточнили, что явка на выборах составила свыше 77%, что свидетельствует о высоком интересе населения к политическим процессам в стране. Центризбирком отметил, что голосование прошло без серьезных нарушений. Официальные результаты будут утверждены после завершения всех необходимых процедур.
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