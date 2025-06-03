03 июня 2025

В Тобольске капремонта ждут более сотни домов

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В программу капремонта в Тобольске включено 754 дома
В программу капремонта в Тобольске включено 754 дома Фото:

В Тобольске (Тюменская область) в 2025 году капитальный ремонт проведут в 119 многоквартирных домах. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в соцсети.

«В этом году в городе планируется отремонтировать 175 конструктивов в 119 домах», — сообщил Вагин в своем telegram-канале. 123 объекта уже находятся в работе, а 16 полностью завершены и сданы. Кроме того, до конца года планируется подготовить проектную документацию для еще 24 домов.

В прошлом году в Тобольске было отремонтировано 142 «многоквартирника». Проект реализуется в регионе с 2015 года. Всего в Тобольске в программу включено 754 дома.

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В Тобольске (Тюменская область) в 2025 году капитальный ремонт проведут в 119 многоквартирных домах. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в соцсети. «В этом году в городе планируется отремонтировать 175 конструктивов в 119 домах», — сообщил Вагин в своем telegram-канале. 123 объекта уже находятся в работе, а 16 полностью завершены и сданы. Кроме того, до конца года планируется подготовить проектную документацию для еще 24 домов. В прошлом году в Тобольске было отремонтировано 142 «многоквартирника». Проект реализуется в регионе с 2015 года. Всего в Тобольске в программу включено 754 дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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