03 июня 2025

Baza: группа мужчин похитила человека у Ярославского вокзала в Москве. Видео

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Мужчину с Ярославского вокзала увезли на черном «Мерседесе»
Мужчину с Ярославского вокзала увезли на черном «Мерседесе» Фото:

В Москве на Ярославском вокзале был похищен мужчина. Несколько человек увезли его после того, как он опубликовал в соцсетях видеозаписи с оскорблениями адрес представителей некоторых национальностей, а также блогеров. Об этом сообщает Baza.

«Причиной похищения мужчины на Ярославском вокзале в Москве, предварительно, стали его видеозаписи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Мужчине 40 лет, и он почему-то постоянно записывал подобные видео с оскорблениями. Последняя запись была выложена вчера. Помимо этого у него есть обвинения в адрес блогеров Дмитрия Портнягина и Анатолия Сульянова», — пишет Baza.

На случившееся уже отреагировали в Транспортной полиции. В telegram-канале ведомства заявили, что по факту противоправных действий в отношении человека на Ярославском вокзале сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская проводят проверку. 

Ранее сообщалось, что правоохранители преследовали черный «Мерседес», на котором, предположительно, передвигались похитители. Однако в районе Сколково автомобиль упустили из вида. Машину ищут.

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В Москве на Ярославском вокзале был похищен мужчина. Несколько человек увезли его после того, как он опубликовал в соцсетях видеозаписи с оскорблениями адрес представителей некоторых национальностей, а также блогеров. Об этом сообщает Baza. «Причиной похищения мужчины на Ярославском вокзале в Москве, предварительно, стали его видеозаписи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Мужчине 40 лет, и он почему-то постоянно записывал подобные видео с оскорблениями. Последняя запись была выложена вчера. Помимо этого у него есть обвинения в адрес блогеров Дмитрия Портнягина и Анатолия Сульянова», — пишет Baza. На случившееся уже отреагировали в Транспортной полиции. В telegram-канале ведомства заявили, что по факту противоправных действий в отношении человека на Ярославском вокзале сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская проводят проверку.  Ранее сообщалось, что правоохранители преследовали черный «Мерседес», на котором, предположительно, передвигались похитители. Однако в районе Сколково автомобиль упустили из вида. Машину ищут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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