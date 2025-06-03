В Москве на Ярославском вокзале был похищен мужчина. Несколько человек увезли его после того, как он опубликовал в соцсетях видеозаписи с оскорблениями адрес представителей некоторых национальностей, а также блогеров. Об этом сообщает Baza.
«Причиной похищения мужчины на Ярославском вокзале в Москве, предварительно, стали его видеозаписи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Мужчине 40 лет, и он почему-то постоянно записывал подобные видео с оскорблениями. Последняя запись была выложена вчера. Помимо этого у него есть обвинения в адрес блогеров Дмитрия Портнягина и Анатолия Сульянова», — пишет Baza.
На случившееся уже отреагировали в Транспортной полиции. В telegram-канале ведомства заявили, что по факту противоправных действий в отношении человека на Ярославском вокзале сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская проводят проверку.
Ранее сообщалось, что правоохранители преследовали черный «Мерседес», на котором, предположительно, передвигались похитители. Однако в районе Сколково автомобиль упустили из вида. Машину ищут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.