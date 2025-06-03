Жителей города ХМАО предупредили о появлении медведя

В Лангепасе (ХМАО) возле городского пляжа замечены следы медведя. Об опасности жителей власти города предупредили в соцсети.
«Уважаемые лангепасцы, внимание! На территории городского кладбища замечены следы медведя. Пока ситуация решается, просим соблюдать осторожность», — сообщает мэрия города в telegram-канале. Предупрежедние опубликовано 3 июня.
Жителям рекомендуется не посещать кладбище в темное время суток и по возможности воздержаться от его посещения, а после похорон желательно не задерживаться на территории и не оставлять еду. Сотрудники полиции и управления безопасности администрации города держат ситуацию под контролем.
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