03 июня 2025

Жителей города ХМАО предупредили о появлении медведя

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей просят не задерживаться на кладбище после похорон и не оставлять еду
Жителей просят не задерживаться на кладбище после похорон и не оставлять еду Фото:

В Лангепасе (ХМАО) возле городского пляжа замечены следы медведя. Об опасности жителей власти города предупредили в соцсети.

«Уважаемые лангепасцы, внимание! На территории городского кладбища замечены следы медведя. Пока ситуация решается, просим соблюдать осторожность», — сообщает мэрия города в telegram-канале. Предупрежедние опубликовано 3 июня.

Жителям рекомендуется не посещать кладбище в темное время суток и по возможности воздержаться от его посещения, а после похорон желательно не задерживаться на территории и не оставлять еду. Сотрудники полиции и управления безопасности администрации города держат ситуацию под контролем.

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В Лангепасе (ХМАО) возле городского пляжа замечены следы медведя. Об опасности жителей власти города предупредили в соцсети. «Уважаемые лангепасцы, внимание! На территории городского кладбища замечены следы медведя. Пока ситуация решается, просим соблюдать осторожность», — сообщает мэрия города в telegram-канале. Предупрежедние опубликовано 3 июня. Жителям рекомендуется не посещать кладбище в темное время суток и по возможности воздержаться от его посещения, а после похорон желательно не задерживаться на территории и не оставлять еду. Сотрудники полиции и управления безопасности администрации города держат ситуацию под контролем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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