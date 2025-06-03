03 июня 2025

Власти планируют ограничить покупки иностранных телевизоров

Власти намерены запретить продажи иностранных телевизоров на госзакупках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внесение изменений направлено на увеличение закупок именно отечественных телевизоров
Внесение изменений направлено на увеличение закупок именно отечественных телевизоров Фото:

Минпромторг РФ предложил ввести запрет на закупку иностранных телевизоров для государственных и муниципальных нужд. Проект соответствующего постановления размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

Министерство подчеркивает, что российские предприятия способны полностью закрыть потребности госзаказчиков. «Внесение изменений в постановление <…> позволит обеспечить кратный рост приобретения заказчиками продукции отечественного производства, сведения о которой содержаться в реестре российской промышленной продукции», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в 2024 году госструктуры приобрели почти 46 тысяч телевизоров, из которых 58,6% были импортного производства. Доля отечественной техники составила 41,4%.

Ведомство указывает, что в прошлом году российские заводы выпустили 2,5 миллиона телевизоров. Это составляет почти половину всего рынка (44,6%). Основными производителями отечественной техники названы компании «Квант» и «Дюкс». Минпромторг считает, что ограничение импорта позволит поддержать национальных производителей и повысит долю российской продукции в государственных закупках. Помимо органов власти, инициатива затронет и отдельные категории юридических лиц, которые обязаны закупать технику отечественного производства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минпромторг РФ предложил ввести запрет на закупку иностранных телевизоров для государственных и муниципальных нужд. Проект соответствующего постановления размещен на официальном портале нормативных правовых актов. Министерство подчеркивает, что российские предприятия способны полностью закрыть потребности госзаказчиков. «Внесение изменений в постановление <…> позволит обеспечить кратный рост приобретения заказчиками продукции отечественного производства, сведения о которой содержаться в реестре российской промышленной продукции», — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что в 2024 году госструктуры приобрели почти 46 тысяч телевизоров, из которых 58,6% были импортного производства. Доля отечественной техники составила 41,4%. Ведомство указывает, что в прошлом году российские заводы выпустили 2,5 миллиона телевизоров. Это составляет почти половину всего рынка (44,6%). Основными производителями отечественной техники названы компании «Квант» и «Дюкс». Минпромторг считает, что ограничение импорта позволит поддержать национальных производителей и повысит долю российской продукции в государственных закупках. Помимо органов власти, инициатива затронет и отдельные категории юридических лиц, которые обязаны закупать технику отечественного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...