03 июня 2025

В ХМАО две фуры устроили опасную гонку на трассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей грузовиков сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности
Водителей грузовиков сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) два грузовика FAW устроили заезд на скорость на загородной трассе. Видео гонки было выложено в соцсети, позже им заинтересовались правоохранители.

«Госавтоинспекция города Нефтеюганска предпринимает активные меры по выявлению и задержанию лиц, организующих и участвующих в нелегальных уличных гонках, а также тех водителей грузовых автомобилей, которые устраивают заезды и гонки на автодорогах, нарушая правила дорожного движения и создавая опасные ситуации для других участников движения», — сообщается в группе «Это Юганск, детка» в соцсети vk.com. Здесь опубликовано видео, на котором две фуры FAW ради гонки перекрыли обе полосы на трассе, при этом один из грузовиков двигался по встречной полосе.

В госавтоинспекции Нефтеюганского района сообщили, что нарушители установлены. Это два водителя фур 35-ти и 25-ми лет. Они привлечены к административной ответственности, а также с ними была проведена беседа о недопустимости повторного нарушения.

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В Нефтеюганске (ХМАО) два грузовика FAW устроили заезд на скорость на загородной трассе. Видео гонки было выложено в соцсети, позже им заинтересовались правоохранители. «Госавтоинспекция города Нефтеюганска предпринимает активные меры по выявлению и задержанию лиц, организующих и участвующих в нелегальных уличных гонках, а также тех водителей грузовых автомобилей, которые устраивают заезды и гонки на автодорогах, нарушая правила дорожного движения и создавая опасные ситуации для других участников движения», — сообщается в группе «Это Юганск, детка» в соцсети vk.com. Здесь опубликовано видео, на котором две фуры FAW ради гонки перекрыли обе полосы на трассе, при этом один из грузовиков двигался по встречной полосе. В госавтоинспекции Нефтеюганского района сообщили, что нарушители установлены. Это два водителя фур 35-ти и 25-ми лет. Они привлечены к административной ответственности, а также с ними была проведена беседа о недопустимости повторного нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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