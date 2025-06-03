В Нефтеюганске (ХМАО) два грузовика FAW устроили заезд на скорость на загородной трассе. Видео гонки было выложено в соцсети, позже им заинтересовались правоохранители.
«Госавтоинспекция города Нефтеюганска предпринимает активные меры по выявлению и задержанию лиц, организующих и участвующих в нелегальных уличных гонках, а также тех водителей грузовых автомобилей, которые устраивают заезды и гонки на автодорогах, нарушая правила дорожного движения и создавая опасные ситуации для других участников движения», — сообщается в группе «Это Юганск, детка» в соцсети vk.com. Здесь опубликовано видео, на котором две фуры FAW ради гонки перекрыли обе полосы на трассе, при этом один из грузовиков двигался по встречной полосе.
В госавтоинспекции Нефтеюганского района сообщили, что нарушители установлены. Это два водителя фур 35-ти и 25-ми лет. Они привлечены к административной ответственности, а также с ними была проведена беседа о недопустимости повторного нарушения.
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