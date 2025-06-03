В Курганской области более 15 тысяч семей нуждаются в улучшении жилищных условий

За 2024 год в Курганской области 554 семьи получили положенные квартиры, улучшив свои жилищные условия. При этом на конец года еще 15 407 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщает Свердловскстат.
«Из 15 407 семей, нуждающихся в жилье, больше всего — сирот, их 2381. Еще две обширно представленных категории — это более тысячи молодых семей и почти столько же — многодетных», — отмечается в отчете ведомства.
Самые малочисленные категории, которые ждут положенных квартир — молодые специалисты: на конец года в жилье нуждались лишь восемь человек. А из категории вынужденных переселенцев — только один.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Курганской области был зафиксирован самый низкий за пять лет средний размер новых квартир — 79 квадратных метров, при этом количество построенного жилья ежегодно увеличивается. На фоне роста объемов индивидуального жилищного строительства и рекордных показателей по вводу частных домов сохраняется высокая потребность в жилье среди различных категорий граждан.
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