03 июня 2025

В Курганской области более 15 тысяч семей нуждаются в улучшении жилищных условий

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего в очереди на жилье - сирот
Больше всего в очереди на жилье - сирот Фото:

За 2024 год в Курганской области 554 семьи получили положенные квартиры, улучшив свои жилищные условия. При этом на конец года еще 15 407 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщает Свердловскстат.

«Из 15 407 семей, нуждающихся в жилье, больше всего — сирот, их 2381. Еще две обширно представленных категории — это более тысячи молодых семей и почти столько же — многодетных», — отмечается в отчете ведомства.

Самые малочисленные категории, которые ждут положенных квартир — молодые специалисты: на конец года в жилье нуждались лишь восемь человек. А из категории вынужденных переселенцев — только один. 

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Курганской области был зафиксирован самый низкий за пять лет средний размер новых квартир — 79 квадратных метров, при этом количество построенного жилья ежегодно увеличивается. На фоне роста объемов индивидуального жилищного строительства и рекордных показателей по вводу частных домов сохраняется высокая потребность в жилье среди различных категорий граждан.

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За 2024 год в Курганской области 554 семьи получили положенные квартиры, улучшив свои жилищные условия. При этом на конец года еще 15 407 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщает Свердловскстат. «Из 15 407 семей, нуждающихся в жилье, больше всего — сирот, их 2381. Еще две обширно представленных категории — это более тысячи молодых семей и почти столько же — многодетных», — отмечается в отчете ведомства. Самые малочисленные категории, которые ждут положенных квартир — молодые специалисты: на конец года в жилье нуждались лишь восемь человек. А из категории вынужденных переселенцев — только один.  Ранее сообщалось, что в 2024 году в Курганской области был зафиксирован самый низкий за пять лет средний размер новых квартир — 79 квадратных метров, при этом количество построенного жилья ежегодно увеличивается. На фоне роста объемов индивидуального жилищного строительства и рекордных показателей по вводу частных домов сохраняется высокая потребность в жилье среди различных категорий граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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