Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев рассказал, когда будет завершено строительство крупнейшей в городе станции водоподготовки «Южная». Ходом работ он поделился в своем telegram-канале.
«Работы идут по графику. К октябрю строители завершат формирование теплового контура, что позволит установить оборудование зимой», — рассказал глава города. Пусконаладочные работы начнутся во втором квартале следующего года. Полное завершение строительства запланировано на август 2026 года.
Строительство станции в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» началось еще в феврале 2024 года. Проект за семь миллиардов рублей должен обеспечить чистой питьевой водой больше 200 тысяч тагильчан.
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