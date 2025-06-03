03 июня 2025

Названа дата завершения строительства крупнейшей тагильской станции водоподготовки. Видео

В Нижнем Тагиле продолжается строительство крупнейшей станции «Южная»
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция обеспечит питьевой водой почти две трети тагильчан
Станция обеспечит питьевой водой почти две трети тагильчан Фото:

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев рассказал, когда будет завершено строительство крупнейшей в городе станции водоподготовки «Южная». Ходом работ он поделился в своем telegram-канале.

«Работы идут по графику. К октябрю строители завершат формирование теплового контура, что позволит установить оборудование зимой», — рассказал глава города. Пусконаладочные работы начнутся во втором квартале следующего года. Полное завершение строительства запланировано на август 2026 года.

Строительство станции в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» началось еще в феврале 2024 года. Проект за семь миллиардов рублей должен обеспечить чистой питьевой водой больше 200 тысяч тагильчан.

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Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев рассказал, когда будет завершено строительство крупнейшей в городе станции водоподготовки «Южная». Ходом работ он поделился в своем telegram-канале. «Работы идут по графику. К октябрю строители завершат формирование теплового контура, что позволит установить оборудование зимой», — рассказал глава города. Пусконаладочные работы начнутся во втором квартале следующего года. Полное завершение строительства запланировано на август 2026 года. Строительство станции в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» началось еще в феврале 2024 года. Проект за семь миллиардов рублей должен обеспечить чистой питьевой водой больше 200 тысяч тагильчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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