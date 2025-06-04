В России заявили о возможной отмене госэкзамена

Рособрнадзор готов рассмотреть возможность отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов, если от депутатов поступят соответствующие предложения в которых необходимо детально разобраться. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский, комментируя инициативу фракции «Справедливая Россия — За правду».
«Я думаю, когда эта инициатива придет к нам, мы ее рассмотрим, обсудим внутри и сформируем определенную позицию. Потому что мы не раз говорили о том, что если мы что-то отменяем, то мы должны понимать, на что мы это заменяем», — отметил Круглинский, передает ТАСС. По его словам, в этом случае потребуется тщательно разобраться в предложениях, а также выяснить, каким образом будет сформирован перечень традиционных вступительных испытаний.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, что некоторые школьники Москвы , Санкт-Петербурга и Липецкой области в 2025 году будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) только по двум предметам — русскому языку и математике. Эта мера направлена на повышение популярности колледжей среди школьников. О том, как школьники будут сдавать экзамен после девятого класса в 2025 году по всей России — в материале URA.RU.
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