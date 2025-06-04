Родные солдат ВСУ просят их сдаться в российский плен

Родственники украинских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий в Сумской области, активно призывают своих близких сдаваться в плен российским военным. Близкие насильно мобилизованных украинских солдат отправляют им российские патриотические видеоролики и песни.
«Мама пограничника Евгения Беспарточного несколько раз связывалась со своим сыном по видео и показывала ему белый платочек, отчетливо давая понять, какой единственный правильный выбор должен сделать ее сын», — рассказали ТАСС в силовых структурах РФ со ссылкой на показания самих пленных.
Также родственники военнослужащих ВСУ через чат-боты обращаются к российской стороне с просьбами помочь в эвакуации их близких с территории Украины или организовать сдачу в плен. В некоторых случаях женщины открыто заявляют в переписках, что считают сдачу в плен «единственным шансом выжить» для своих мужей, сыновей или отцов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.