Родные солдат ВСУ просят их сдаться в российский плен

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Чаще всего родственники просят помощи у российских солдат
Чаще всего родственники просят помощи у российских солдат Фото:

Родственники украинских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий в Сумской области, активно призывают своих близких сдаваться в плен российским военным. Близкие насильно мобилизованных украинских солдат отправляют им российские патриотические видеоролики и песни. 

«Мама пограничника Евгения Беспарточного несколько раз связывалась со своим сыном по видео и показывала ему белый платочек, отчетливо давая понять, какой единственный правильный выбор должен сделать ее сын», — рассказали ТАСС в силовых структурах РФ со ссылкой на показания самих пленных.

Также родственники военнослужащих ВСУ через чат-боты обращаются к российской стороне с просьбами помочь в эвакуации их близких с территории Украины или организовать сдачу в плен. В некоторых случаях женщины открыто заявляют в переписках, что считают сдачу в плен «единственным шансом выжить» для своих мужей, сыновей или отцов.

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Родственники украинских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий в Сумской области, активно призывают своих близких сдаваться в плен российским военным. Близкие насильно мобилизованных украинских солдат отправляют им российские патриотические видеоролики и песни.  «Мама пограничника Евгения Беспарточного несколько раз связывалась со своим сыном по видео и показывала ему белый платочек, отчетливо давая понять, какой единственный правильный выбор должен сделать ее сын», — рассказали ТАСС в силовых структурах РФ со ссылкой на показания самих пленных. Также родственники военнослужащих ВСУ через чат-боты обращаются к российской стороне с просьбами помочь в эвакуации их близких с территории Украины или организовать сдачу в плен. В некоторых случаях женщины открыто заявляют в переписках, что считают сдачу в плен «единственным шансом выжить» для своих мужей, сыновей или отцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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