Депутат Госдумы Миронов призвал олигархов «скинуться» на спецоперацию

Депутат ГД Миронов: призываю олигархов помочь России и скинуться на СВО
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Сергей Миронов обратился к российским олигархам
Сергей Миронов обратился к российским олигархам Фото:

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов призвал российских олигархов финансово поддержать специальную военную операцию. Он заявил, что быстрый рост состояний богатейших граждан РФ в условиях проведения спецоперации выглядит неприлично и провокационно.

«Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами — неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», — сказал Миронов РИА Новости.

Ранее Сергей Миронов уже предлагал искать альтернативные источники финансирования для покрытия дефицита бюджета, чтобы снизить долговую нагрузку на экономику, и выступал против увеличения государственных заимствований. Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержала проект федерального бюджета на 2025 год, настаивая на необходимости справедливого перераспределения ресурсов и введения новых налогов для сверхбогатых граждан.

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов призвал российских олигархов финансово поддержать специальную военную операцию. Он заявил, что быстрый рост состояний богатейших граждан РФ в условиях проведения спецоперации выглядит неприлично и провокационно. «Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами — неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», — сказал Миронов РИА Новости. Ранее Сергей Миронов уже предлагал искать альтернативные источники финансирования для покрытия дефицита бюджета, чтобы снизить долговую нагрузку на экономику, и выступал против увеличения государственных заимствований. Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержала проект федерального бюджета на 2025 год, настаивая на необходимости справедливого перераспределения ресурсов и введения новых налогов для сверхбогатых граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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