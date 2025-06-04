На борту летевшего в Якутск лайнера произошло задымление

Пауэрбанк взорвался в самолете с рейсом Санкт-Петербург - Якутск
© Служба новостей «URA.RU»
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На борту самолета авиакомпании «Якутия» произошло задымление
На борту самолета авиакомпании «Якутия» произошло задымление Фото:

Во время полета рейса ЯК-488 авиакомпании «Якутия» из Санкт-Петербурга в Якутск произошло задымление в салоне самолета из-за короткого замыкания пауэрбанка, что привело к оплавлению коврового покрытия. Инцидент был замечен одним из пассажиров, когда от его ручной клади начал исходить дым.

«4 июня 2025 года на борту самолета авиакомпании „Якутия“, выполнявшего рейс ЯК-488 по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, произошло задымление в салоне воздушного судна и оплавление коврового покрытия. Причиной послужило короткое замыкание пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади», — сообщила авиакомпания в своем telegram-канале.

Благодаря оперативным действиям бортпроводников и бдительности пассажиров удалось быстро локализовать источник задымления. Ситуация была взята под контроль, и никто из находившихся на борту не пострадал. Самолет продолжил полет и успешно приземлился в аэропорту Якутска.

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Во время полета рейса ЯК-488 авиакомпании «Якутия» из Санкт-Петербурга в Якутск произошло задымление в салоне самолета из-за короткого замыкания пауэрбанка, что привело к оплавлению коврового покрытия. Инцидент был замечен одним из пассажиров, когда от его ручной клади начал исходить дым. «4 июня 2025 года на борту самолета авиакомпании „Якутия“, выполнявшего рейс ЯК-488 по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, произошло задымление в салоне воздушного судна и оплавление коврового покрытия. Причиной послужило короткое замыкание пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади», — сообщила авиакомпания в своем telegram-канале. Благодаря оперативным действиям бортпроводников и бдительности пассажиров удалось быстро локализовать источник задымления. Ситуация была взята под контроль, и никто из находившихся на борту не пострадал. Самолет продолжил полет и успешно приземлился в аэропорту Якутска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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