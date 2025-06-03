В Тюменской области упала стоимость частных домов

В Тюменской области зафиксировано снижение цен на частные дома на Тобольском и Московском трактах. Сейчас средняя стоимость домов здесь составляет 8,9 млн и 9,8 млн рублей соответственно, хотя ранее цена достигала 10 миллионов рублей. Об этом сообщил сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
«В мае 2025 года в сравнении с маем 2024 года дома на Тобольском тракте подешевели с 10 млн до 8,9 млн руб. На втором месте по снижению цены оказался Московский тракт (-2%, с 10 млн до 9,8 млн руб.)» — передает РБК Тюмень данные эксперта. Таким образом падение стоимости составило в среднем 10%, а спрос на загородные дома напротив — вырос на 9%.
По данным источника, на других направлениях ситуация противоположная: на Червишевском тракте средняя стоимость домов увеличилась с 7,1 млн до 8,6 млн рублей, а на Ирбитском — с 8,4 млн до 8,9 млн рублей. При этом на Ялуторовском тракте стоимость частных домов за последний год не изменилась и остается на уровне 8 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!