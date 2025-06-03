03 июня 2025

В Тюменской области упала стоимость частных домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снижение стоимости домов на Московском и Тобольском трактах в среднем составило 10%
Снижение стоимости домов на Московском и Тобольском трактах в среднем составило 10% Фото:

В Тюменской области зафиксировано снижение цен на частные дома на Тобольском и Московском трактах. Сейчас средняя стоимость домов здесь составляет 8,9 млн и 9,8 млн рублей соответственно, хотя ранее цена достигала 10 миллионов рублей. Об этом сообщил сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

«В мае 2025 года в сравнении с маем 2024 года дома на Тобольском тракте подешевели с 10 млн до 8,9 млн руб. На втором месте по снижению цены оказался Московский тракт (-2%, с 10 млн до 9,8 млн руб.)» — передает РБК Тюмень данные эксперта. Таким образом падение стоимости составило в среднем 10%, а спрос на загородные дома напротив — вырос на 9%.

По данным источника, на других направлениях ситуация противоположная: на Червишевском тракте средняя стоимость домов увеличилась с 7,1 млн до 8,6 млн рублей, а на Ирбитском — с 8,4 млн до 8,9 млн рублей. При этом на Ялуторовском тракте стоимость частных домов за последний год не изменилась и остается на уровне 8 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области зафиксировано снижение цен на частные дома на Тобольском и Московском трактах. Сейчас средняя стоимость домов здесь составляет 8,9 млн и 9,8 млн рублей соответственно, хотя ранее цена достигала 10 миллионов рублей. Об этом сообщил сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. «В мае 2025 года в сравнении с маем 2024 года дома на Тобольском тракте подешевели с 10 млн до 8,9 млн руб. На втором месте по снижению цены оказался Московский тракт (-2%, с 10 млн до 9,8 млн руб.)» — передает РБК Тюмень данные эксперта. Таким образом падение стоимости составило в среднем 10%, а спрос на загородные дома напротив — вырос на 9%. По данным источника, на других направлениях ситуация противоположная: на Червишевском тракте средняя стоимость домов увеличилась с 7,1 млн до 8,6 млн рублей, а на Ирбитском — с 8,4 млн до 8,9 млн рублей. При этом на Ялуторовском тракте стоимость частных домов за последний год не изменилась и остается на уровне 8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...