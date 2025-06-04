Врач назвал неожиданный способ избежать развития аллергии на животных

Иммунолог Жоголева: регулярный контакт с питомцами поможет избежать аллергии
© Служба новостей «URA.RU»
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Регулярный контакт с питомцами поможет избежать развития аллергии
Регулярный контакт с питомцами поможет избежать развития аллергии Фото:

Регулярный контакт с домашними животными с раннего возраста может снизить риск развития аллергии у детей. К такому выводу пришла известная аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук и ведущая телеграм-канала «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева.

«У жителей сельской местности аллергические заболевания встречаются реже. В том числе потому, что люди с детства контактируют с большим количеством животных — от домашних до мелкого и крупного рогатого скота», — заявила Жоголева «Комсомольской правде». По ее словам, взаимодействие с домашними питомцами способствует обогащению микрофлоры и укреплению иммунной системы.

Кошка — один из самых популярных и любимых многими домашних питомцев. Однако шерсть приносит неудобства многим аллергикам и приходится мириться с пухом и шерстью по всей квартире. URA.RU собрало информацию о кошках, которые не линяют и как за ними ухаживать.

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Регулярный контакт с домашними животными с раннего возраста может снизить риск развития аллергии у детей. К такому выводу пришла известная аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук и ведущая телеграм-канала «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева. «У жителей сельской местности аллергические заболевания встречаются реже. В том числе потому, что люди с детства контактируют с большим количеством животных — от домашних до мелкого и крупного рогатого скота», — заявила Жоголева «Комсомольской правде». По ее словам, взаимодействие с домашними питомцами способствует обогащению микрофлоры и укреплению иммунной системы. Кошка — один из самых популярных и любимых многими домашних питомцев. Однако шерсть приносит неудобства многим аллергикам и приходится мириться с пухом и шерстью по всей квартире. URA.RU собрало информацию о кошках, которые не линяют и как за ними ухаживать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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