Шойгу прилетел в КНДР
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента Владимира Путина. Сообщается, что в рамках визита запланирована официальная встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.
«Шойгу по поручению Путина прилетел в Пхеньян, запланирована встреча с Ким Чен Ыном», — пишет ТАСС. В столице КНДР министра обороны встречают представители государства.
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