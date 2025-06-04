Шойгу по поручению Путина прилетел в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном. Видео

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Шойгу прилетел в КНДР
Шойгу прилетел в КНДР Фото:

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента Владимира Путина. Сообщается, что в рамках визита запланирована официальная встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

«Шойгу по поручению Путина прилетел в Пхеньян, запланирована встреча с Ким Чен Ыном», — пишет ТАСС. В столице КНДР министра обороны встречают представители государства.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента Владимира Путина. Сообщается, что в рамках визита запланирована официальная встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. «Шойгу по поручению Путина прилетел в Пхеньян, запланирована встреча с Ким Чен Ыном», — пишет ТАСС. В столице КНДР министра обороны встречают представители государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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