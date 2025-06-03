Астроклуб зовет пермяков любоваться Луной в идеальную фазу

Наступил лучший период для наблюдения за Луной, сообщил в соцсети «ВКонтакте» пермский астроклуб «Телескоп». Сейчас спутник Земли находится в фазе первой четверти, когда освещена ровно половина лунного диска — это время считается наиболее благоприятным для изучения лунной поверхности.
«В ближайшее несколько дней можно будет провести самые интересные наблюдения Луны в телескоп. Фаза первой четверти позволяет рассмотреть горные цепи и кратеры с максимальной детализацией благодаря особенностям освещения», — говорится на странице в соцсети астроклуба. Для всех желающих «Телескоп» организует специальные наблюдения в четверг, 5 июня, в 21:30. Точное место встречи объявят дополнительно в группе клуба во «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что 11 июня пермяков ждет необычное астрономические явление — Клубничная Луна. На восходе Луна может казаться оранжевой или золотистой из-за рассеивания света в атмосфере, но если наблюдать за спутником низко над горизонтом, то можно заметить легкий розоватый оттенок.
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