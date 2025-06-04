В Новосибирской области готовятся объявить ЧС

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Шелкопряд атакует Новосибирскую область
Шелкопряд атакует Новосибирскую область Фото:

Режим повышенной готовности введен в Новосибирской области из-за риска чрезвычайной ситуации, вызванной распространением непарного шелкопряда в лесных массивах пяти районов. Такое решение зафиксировано в постановлении регионального правительства.

«С даты издания постановления правительства ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования повышенной готовности», — сказано в сообщении, передает ТАСС. ЧС может возникнуть в Каргатском, Коченевском, Кыштовском, Ордынском и Чулымском районах.

Режим повышенной готовности, как и режим ЧС, вводится органами власти для оперативного реагирования на угрозы природного или техногенного характера. Ранее подобные меры уже принимались в других регионах России, например, в Пуровском районе ЯНАО из-за подтопления территорий. Введение режима предусматривает постоянный мониторинг ситуации, информирование населения и, при необходимости, ограничение доступа к опасным зонам.

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Режим повышенной готовности введен в Новосибирской области из-за риска чрезвычайной ситуации, вызванной распространением непарного шелкопряда в лесных массивах пяти районов. Такое решение зафиксировано в постановлении регионального правительства. «С даты издания постановления правительства ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования повышенной готовности», — сказано в сообщении, передает ТАСС. ЧС может возникнуть в Каргатском, Коченевском, Кыштовском, Ордынском и Чулымском районах. Режим повышенной готовности, как и режим ЧС, вводится органами власти для оперативного реагирования на угрозы природного или техногенного характера. Ранее подобные меры уже принимались в других регионах России, например, в Пуровском районе ЯНАО из-за подтопления территорий. Введение режима предусматривает постоянный мониторинг ситуации, информирование населения и, при необходимости, ограничение доступа к опасным зонам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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