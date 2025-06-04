В Новосибирской области готовятся объявить ЧС

Режим повышенной готовности введен в Новосибирской области из-за риска чрезвычайной ситуации, вызванной распространением непарного шелкопряда в лесных массивах пяти районов. Такое решение зафиксировано в постановлении регионального правительства.
«С даты издания постановления правительства ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования повышенной готовности», — сказано в сообщении, передает ТАСС. ЧС может возникнуть в Каргатском, Коченевском, Кыштовском, Ордынском и Чулымском районах.
Режим повышенной готовности, как и режим ЧС, вводится органами власти для оперативного реагирования на угрозы природного или техногенного характера. Ранее подобные меры уже принимались в других регионах России, например, в Пуровском районе ЯНАО из-за подтопления территорий. Введение режима предусматривает постоянный мониторинг ситуации, информирование населения и, при необходимости, ограничение доступа к опасным зонам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.