Челябинскому участнику СВО помогли купить квартиру после смерти четырех детей

Семья участника СВО, в которой во время пожара в частном доме в деревне Василовка Челябинской области погибли четыре ребенка, купила новую квартиру. Средства были выделены из областного бюджета, сообщила пресс-служба регионального министерства социальных отношений.
«Пострадавшая при пожаре семья участника специальной военной операции купила новую квартиру. Средства на приобретение жилья были выделены из областного бюджета по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Семья купила двухкомнатную квартиру в городе Юрюзань Катав-Ивановского районе и планирует переехать в ближайшее время. Из местного бюджета семья получила материальную помощь в связи с трудной ситуацией, организовано комплексное обслуживание.
Трагедия в поселке Василовка произошла в ночь с 19 по 20 апреля. Во время пожара погибли двое пятилетних братьев-близнецов, семилетний мальчик и 12-летняя девочка. Матери в это время не было дома — она улетела в Москву в госпиталь к мужу, получившему ранение на СВО. С детьми осталась старшая 17-летняя дочь, которая за несколько минут до пожара вышла из дома поговорить по телефону. Похороны прошли 24 апреля в Юрюзани.
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