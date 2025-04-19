Мать четверых погибших челябинских детей экстренно прилетела к выжившей дочери

Мать погибших четверых челябинских детей во время пожара в поселке Василовка, экстренно прилетела в Челябинскую область, чтобы встретится со своей выжившей старшей дочерью. Об этом сообщила министр социальных отношений региона Наталья Лугачева, которая сегодня выехала на место трагедии.
«В результате пожара погибли четверо несовершеннолетних детей, одному ребёнку удалось спастись. В момент трагедии матери дома не было, она уехала навестить в госпитале раненого мужа, участника спецоперации, оставив детей с родственниками. После происшествия она экстренно вернулась. Сейчас она вместе с дочерью находится в Юрюзане», — рассказала Лугачева в telegram-канале ведомства.
Минсоц региона отмечает, что губернатор Текслер принял решение о предоставлении семье участника СВО выплаты на приобретение жилого помещения. Кроме того, будет выделена матпомощь из областного и местного бюджетов в связи с трудной жизненной ситуацией. Также муниципальные власти помогут родителям в организации похорон.
В настоящее время мама с ребёнком находятся у родственников. В дальнейшем, пока они будут заниматься подбором нового жилья, семье будет предоставлена временная квартира.
Ранее URA.RU сообщало, что у челябинского бойца СВО, у которого на пожаре погибли четверо несовершеннолетних детей в поселке Василовка, осталась живой пятая дочь. 16-летняя девушка в тот момент находилась на улице и разговаривала по телефону.
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