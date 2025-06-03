Появилось видео, как лось разбился насмерть в центре Екатеринбурга

Дикое животное убегало от поезда (архивное фото)
Появились видео, как лосенок разбился насмерть под мостом на улице Малышева в Екатеринбурге. Кадрами делится неофициальный telegram-канал мэрии.
Судя по видео, лосенок убегал от поезда по мосту, а затем падает с него на проезжую часть. Это случилось примерно в 06:09. Как животное оказалось в городе, пока не ясно.
Изначально екатеринбуржцы заметили бегающего лося на Луначарского. Потом зверя увидели на железнодорожных путях. По одной из версий, лосят было двое.
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