03 июня 2025

Появилось видео, как лось разбился насмерть в центре Екатеринбурга

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Дикое животное убегало от поезда (архивное фото)
Дикое животное убегало от поезда (архивное фото) Фото:

Появились видео, как лосенок разбился насмерть под мостом на улице Малышева в Екатеринбурге. Кадрами делится неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по видео, лосенок убегал от поезда по мосту, а затем падает с него на проезжую часть. Это случилось примерно в 06:09. Как животное оказалось в городе, пока не ясно.

Изначально екатеринбуржцы заметили бегающего лося на Луначарского. Потом зверя увидели на железнодорожных путях. По одной из версий, лосят было двое.

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Появились видео, как лосенок разбился насмерть под мостом на улице Малышева в Екатеринбурге. Кадрами делится неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по видео, лосенок убегал от поезда по мосту, а затем падает с него на проезжую часть. Это случилось примерно в 06:09. Как животное оказалось в городе, пока не ясно. Изначально екатеринбуржцы заметили бегающего лося на Луначарского. Потом зверя увидели на железнодорожных путях. По одной из версий, лосят было двое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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