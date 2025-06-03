Животное в городе заметили еще ранним утром
В Екатеринбурге под мостом на улице Малышева сбили лося. Кадрами с места аварии поделились очевидцы в социальных сетях.
Ранним утром екатеринбуржцы заметили бегающего лося на Луначарского. Жители также видели, как он бегал по железнодорожным путям. Как именно животное попало на оживленные улицы города — неизвестно.
Ранее на свердловской трассе насмерть сбили лося. Животное погибло на месте, а водителя и пассажира авто госпитализировали с различными травмами.
Тело лося
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