03 июня 2025

Лося сбили под мостом в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Животное в городе заметили еще ранним утром
Животное в городе заметили еще ранним утром Фото:

В Екатеринбурге под мостом на улице Малышева сбили лося. Кадрами с места аварии поделились очевидцы в социальных сетях.

Ранним утром екатеринбуржцы заметили бегающего лося на Луначарского. Жители также видели, как он бегал по железнодорожным путям. Как именно животное попало на оживленные улицы города — неизвестно.

Ранее на свердловской трассе насмерть сбили лося. Животное погибло на месте, а водителя и пассажира авто госпитализировали с различными травмами. 

Тело лося
Тело лося
Фото:

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В Екатеринбурге под мостом на улице Малышева сбили лося. Кадрами с места аварии поделились очевидцы в социальных сетях. Ранним утром екатеринбуржцы заметили бегающего лося на Луначарского. Жители также видели, как он бегал по железнодорожным путям. Как именно животное попало на оживленные улицы города — неизвестно. Ранее на свердловской трассе насмерть сбили лося. Животное погибло на месте, а водителя и пассажира авто госпитализировали с различными травмами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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