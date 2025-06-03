В Челябинск вместе с партией томатов завезли из Узбекистана отсутствующую в России моль. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, вредитель способен полностью уничтожить урожай помидоров.
«При досмотре партии свежих томатов из Узбекистана должностные лица выявили карантинного вредителя. Он отсутствует на территории Евразийского экономического союза. Проверяющие обнаружили южноамериканскую томатную моль», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Вес партии с молью составил 20 тонн. Томаты хранились на складе временного хранения в Челябинске. Выявить вредителя помогла лабораторная экспертиза местного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Владельца груза уведомили, предписав ему предпринять меры по обеззараживанию зараженной продукции. После выполненных процедур партию инспекторы проверят снова.
В Россельхознадзоре URA.RU подчеркнули, что южноамериканская томатная моль является высокоопасным вредителем. Способна нанести урон также картофелю, баклажанам и перцам. Насекомое может снизить урожайность на 80-100%. Вредитель характеризуется высокой плодовитостью. В год самка может дать 10-12 поколений при условии, что температура воздуха будет 25-30 градусов. Одна самка откладывает до 300 яиц.
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