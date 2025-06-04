Shot: похитители предпринимателя Щепихина представились сотрудниками Росгвардии

Похитители предпринимателя Арега Щепихина, задержанные в Москве, предъявили полиции удостоверения сотрудников Росгвардии и заявили, что действовали в рамках оперативного мероприятия. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Унесшие в багажник Арега заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии и проводили оперативное мероприятие», — говорится в сообщении. По данным источника, у подозреваемых действительно есть звания и документы, подтверждающие их принадлежность к силовому ведомству. Однако пока не установлено, имели ли они законные основания для задержания Щепихина.
Арег Щепихин был похищен 3 июня на Ярославском вокзале в Москве после публикации в соцсетях оскорблений в адрес мусульман и представителей народов Северного Кавказа. По данным СМИ, его вынесли из здания вокзала и увезли на черном внедорожнике. Сейчас местонахождение предпринимателя остается неизвестным. Полиция начала проверку по факту случившегося. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
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