Shot: похитители предпринимателя Щепихина представились сотрудниками Росгвардии

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Похитители Щепихина заявили, что действовали в рамках оперативного мероприятия
Похитители Щепихина заявили, что действовали в рамках оперативного мероприятия Фото:
новость из сюжета
Неизвестные похитили мужчину на Ярославском вокзале в Москве

Похитители предпринимателя Арега Щепихина, задержанные в Москве, предъявили полиции удостоверения сотрудников Росгвардии и заявили, что действовали в рамках оперативного мероприятия. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Унесшие в багажник Арега заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии и проводили оперативное мероприятие», — говорится в сообщении. По данным источника, у подозреваемых действительно есть звания и документы, подтверждающие их принадлежность к силовому ведомству. Однако пока не установлено, имели ли они законные основания для задержания Щепихина.

Арег Щепихин был похищен 3 июня на Ярославском вокзале в Москве после публикации в соцсетях оскорблений в адрес мусульман и представителей народов Северного Кавказа. По данным СМИ, его вынесли из здания вокзала и увезли на черном внедорожнике. Сейчас местонахождение предпринимателя остается неизвестным. Полиция начала проверку по факту случившегося. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.

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Похитители предпринимателя Арега Щепихина, задержанные в Москве, предъявили полиции удостоверения сотрудников Росгвардии и заявили, что действовали в рамках оперативного мероприятия. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Унесшие в багажник Арега заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии и проводили оперативное мероприятие», — говорится в сообщении. По данным источника, у подозреваемых действительно есть звания и документы, подтверждающие их принадлежность к силовому ведомству. Однако пока не установлено, имели ли они законные основания для задержания Щепихина. Арег Щепихин был похищен 3 июня на Ярославском вокзале в Москве после публикации в соцсетях оскорблений в адрес мусульман и представителей народов Северного Кавказа. По данным СМИ, его вынесли из здания вокзала и увезли на черном внедорожнике. Сейчас местонахождение предпринимателя остается неизвестным. Полиция начала проверку по факту случившегося. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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