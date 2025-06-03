В Кургане открыли перекресток Маркса-Савельева

В Кургане 4 июня открыли перекресток улиц К.Маркса-Савельева для движения автотранспорта. Ранее на этом участке проводились работы. Об этом сообщает АО «Водный союз» в своем tg-канале.
«Сегодня, 4 июня, после завершения ремонта ветхого самотечного коллектора диаметром 800 мм по ул.К.Маркса, движение автотранспорта будет возобновлено. Напомним, что для проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях был закрыт перекресток ул.К.Маркса — Савельева: от дома №107 до дома №123 по ул.К.Маркса и от дома №52 до дома №42 по ул.Савельева», — написано в tg-канале.
Ранее в Кургане временно закрыли перекресток Машиностроителей-Дзержинского. Для скорейшего завершения работ и минимизации неудобств для жителей города ремонтные мероприятия будут проводиться непрерывно днем и ночью. После окончания основных мероприятий начнется поэтапное возобновление нормального транспортного потока.
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