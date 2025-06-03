03 июня 2025

Челябинцы стали продавать больше квартир на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество выставленных на продажу вторичных квартир выросло на 3,2%
Количество выставленных на продажу вторичных квартир выросло на 3,2% Фото:

В Челябинске в мае по сравнению с апрелем 2025 года количество предложений на вторичном рынке выросло на 3,2%. Также за месяц средняя стоимость квадратного метра жилья увеличилась до 100 000 рублей, сообщили в пресс- службе «Яндекс Недвижимость».

«В мае по сравнению с апрелем 2025 года на вторичном рынке Челябинска медианная стоимость квадратного метра достигла 100 000 рублей — это на 0,2% выше, чем в апреле, что можно считать стагнацией. Средняя полная стоимость готовой квартиры — 4,9 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как прокомментировал ситуацию коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, в мае 2025 года вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев. Собственники квартир традиционно снижают свою активность летом и ждут решений Банка России по ключевой ставке.

Сейчас даже намеки на снижение ключевой ставки могут существенно подогреть интерес к продаже квартир, также могут взлететь и цены. При этом, подчеркнул специалист, в преддверии заседания по ключевой ставке остается лишь наблюдать за решением Банка России.

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В Челябинске в мае по сравнению с апрелем 2025 года количество предложений на вторичном рынке выросло на 3,2%. Также за месяц средняя стоимость квадратного метра жилья увеличилась до 100 000 рублей, сообщили в пресс- службе «Яндекс Недвижимость». «В мае по сравнению с апрелем 2025 года на вторичном рынке Челябинска медианная стоимость квадратного метра достигла 100 000 рублей — это на 0,2% выше, чем в апреле, что можно считать стагнацией. Средняя полная стоимость готовой квартиры — 4,9 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе. Как прокомментировал ситуацию коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, в мае 2025 года вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев. Собственники квартир традиционно снижают свою активность летом и ждут решений Банка России по ключевой ставке. Сейчас даже намеки на снижение ключевой ставки могут существенно подогреть интерес к продаже квартир, также могут взлететь и цены. При этом, подчеркнул специалист, в преддверии заседания по ключевой ставке остается лишь наблюдать за решением Банка России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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