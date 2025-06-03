Челябинцы стали продавать больше квартир на вторичном рынке

В Челябинске в мае по сравнению с апрелем 2025 года количество предложений на вторичном рынке выросло на 3,2%. Также за месяц средняя стоимость квадратного метра жилья увеличилась до 100 000 рублей, сообщили в пресс- службе «Яндекс Недвижимость».
«В мае по сравнению с апрелем 2025 года на вторичном рынке Челябинска медианная стоимость квадратного метра достигла 100 000 рублей — это на 0,2% выше, чем в апреле, что можно считать стагнацией. Средняя полная стоимость готовой квартиры — 4,9 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как прокомментировал ситуацию коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, в мае 2025 года вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев. Собственники квартир традиционно снижают свою активность летом и ждут решений Банка России по ключевой ставке.
Сейчас даже намеки на снижение ключевой ставки могут существенно подогреть интерес к продаже квартир, также могут взлететь и цены. При этом, подчеркнул специалист, в преддверии заседания по ключевой ставке остается лишь наблюдать за решением Банка России.
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