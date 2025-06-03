03 июня 2025

В Перми закрылся единственный магазин команды Путина

В Перми закрылся единственный магазин Putin Team Russia
© Служба новостей «URA.RU»
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На точке была представлена одежда спортивного стиля для мужчин и женщин
На точке была представлена одежда спортивного стиля для мужчин и женщин Фото:

В крупном ТЦ Перми закрылся единственный в городе магазин одежды бренда Putin Team Russia. Судя по объявлению, размещенному у входа в отдел, магазин прекратил свою работу еще 30 мая.

«Деятельность отдела Putin Team Russia временно приостановлена. Больше никаких комментариев давать здесь не готовы», — пояснил администратор торгового центра изданию Properm.ru.

26 февраля 2025 года URA.RU сообщало, что в Перми открылся первый в регионе магазин Putin Team Russia. Площадь торгового отдела составила 100 квадратных метров. На точке была представлена одежда спортивного стиля для мужчин и женщин. Также там можно было найти изделия в стиле кэжуал и аутдор: футболки и поло, толстовки, брюки и шорты, головные уборы, сумки, рюкзаки, кожаные аксессуары. Ценовой диапазон варьировался от 7 до 30 тысяч рублей.

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В крупном ТЦ Перми закрылся единственный в городе магазин одежды бренда Putin Team Russia. Судя по объявлению, размещенному у входа в отдел, магазин прекратил свою работу еще 30 мая. «Деятельность отдела Putin Team Russia временно приостановлена. Больше никаких комментариев давать здесь не готовы», — пояснил администратор торгового центра изданию Properm.ru. 26 февраля 2025 года URA.RU сообщало, что в Перми открылся первый в регионе магазин Putin Team Russia. Площадь торгового отдела составила 100 квадратных метров. На точке была представлена одежда спортивного стиля для мужчин и женщин. Также там можно было найти изделия в стиле кэжуал и аутдор: футболки и поло, толстовки, брюки и шорты, головные уборы, сумки, рюкзаки, кожаные аксессуары. Ценовой диапазон варьировался от 7 до 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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