В Перми закрылся единственный магазин команды Путина

В крупном ТЦ Перми закрылся единственный в городе магазин одежды бренда Putin Team Russia. Судя по объявлению, размещенному у входа в отдел, магазин прекратил свою работу еще 30 мая.
«Деятельность отдела Putin Team Russia временно приостановлена. Больше никаких комментариев давать здесь не готовы», — пояснил администратор торгового центра изданию Properm.ru.
26 февраля 2025 года URA.RU сообщало, что в Перми открылся первый в регионе магазин Putin Team Russia. Площадь торгового отдела составила 100 квадратных метров. На точке была представлена одежда спортивного стиля для мужчин и женщин. Также там можно было найти изделия в стиле кэжуал и аутдор: футболки и поло, толстовки, брюки и шорты, головные уборы, сумки, рюкзаки, кожаные аксессуары. Ценовой диапазон варьировался от 7 до 30 тысяч рублей.
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