03 июня 2025

Отца убитой девочки не пускали в суд к тагильскому педофилу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отца, предположительно, не пускали в зал суда из-за одежды
Отца, предположительно, не пускали в зал суда из-за одежды Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Александра Я. — отца изнасилованной и убитой в Нижнем Тагиле девочки — не сразу пропустили в Свердловский областной суд, где стартовал процесс над предполагаемым преступником Владимиром Александровым. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Предположительно, проблема возникла из-за одежды Александра (на нем спортивный костюм). Приставы забрали у него паспорт для проверки. Потом вернули и разрешили пройти. В итоге отец убитой пришел на процесс с небольшим опозданием.

Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку жертва преступления — 11-летний ребенок. В августе прошлого года девочку нашли в подвале общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле убитой и изнасилованной. Вскоре был задержан предполагаемый душегуб — экс-боец ЧВК «Вагнер» Владимир Александров. Он пытался бежать на фронт, чтобы замести следы, но был взят а московском аэропорту. Все новости о тагильской трагедии, — в сюжете агентства.

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Александра Я. — отца изнасилованной и убитой в Нижнем Тагиле девочки — не сразу пропустили в Свердловский областной суд, где стартовал процесс над предполагаемым преступником Владимиром Александровым. Информацию передает корреспондент URA.RU. Предположительно, проблема возникла из-за одежды Александра (на нем спортивный костюм). Приставы забрали у него паспорт для проверки. Потом вернули и разрешили пройти. В итоге отец убитой пришел на процесс с небольшим опозданием. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку жертва преступления — 11-летний ребенок. В августе прошлого года девочку нашли в подвале общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле убитой и изнасилованной. Вскоре был задержан предполагаемый душегуб — экс-боец ЧВК «Вагнер» Владимир Александров. Он пытался бежать на фронт, чтобы замести следы, но был взят а московском аэропорту. Все новости о тагильской трагедии, — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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