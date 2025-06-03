03 июня 2025

Криминальный авторитет Гасанов заявил о попытке отравления в СИЗО Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Марселя Гасанова взяли под стражу в феврале
Марселя Гасанова взяли под стражу в феврале Фото:
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Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова

Криминальный авторитет Марсель Гасанов говорит, что его якобы пытаются отравить, пока он находится в СИЗО-1 Екатеринбурга. Об этом он рассказал во время судебного заседания, передает корреспондент URA.RU.

«В конце февраля — с начала марта в какую еду начали какую-то жидкость добавлять, от которой ноги уходят в другое измерение. Четыре отравления. В соседнюю камеру, таблетки даю, отравляют. Не просто отравление — плохо, голова болит, сознание теряю, штаны обделываю. Я скинул уже 20 килограмм за два месяца», — рассказал Гасанов.

По словам задержанного, плохо ему становится после употребления пищи. «Резкая вспышка, шишки на висках, ноги отказывают, человек обделывается. Литрами воду начинаю пить, легче становится», — поделился мужчина.

Гасанов был взят под стражу в феврале, ему вменяют статью 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В криминальной среде он известен как «решала», а по некоторым неподтвержденным данным сам называет себя вором в законе, хотя фактически обладает лишь статусом «бродяга».

Марселя считают посредником между вором в законе Ахмедом Домбаевым (известным как Ахмед Шалинский) и другими лицами. Домбаев получил статус вора в законе во время отбывания десятилетнего срока лишения свободы по обвинению в мошенничестве.

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Криминальный авторитет Марсель Гасанов говорит, что его якобы пытаются отравить, пока он находится в СИЗО-1 Екатеринбурга. Об этом он рассказал во время судебного заседания, передает корреспондент URA.RU. «В конце февраля — с начала марта в какую еду начали какую-то жидкость добавлять, от которой ноги уходят в другое измерение. Четыре отравления. В соседнюю камеру, таблетки даю, отравляют. Не просто отравление — плохо, голова болит, сознание теряю, штаны обделываю. Я скинул уже 20 килограмм за два месяца», — рассказал Гасанов. По словам задержанного, плохо ему становится после употребления пищи. «Резкая вспышка, шишки на висках, ноги отказывают, человек обделывается. Литрами воду начинаю пить, легче становится», — поделился мужчина. Гасанов был взят под стражу в феврале, ему вменяют статью 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В криминальной среде он известен как «решала», а по некоторым неподтвержденным данным сам называет себя вором в законе, хотя фактически обладает лишь статусом «бродяга». Марселя считают посредником между вором в законе Ахмедом Домбаевым (известным как Ахмед Шалинский) и другими лицами. Домбаев получил статус вора в законе во время отбывания десятилетнего срока лишения свободы по обвинению в мошенничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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