03 июня 2025

Снижение уровня воды в реке Пяку-Пур на Ямале: актуальная ситуация. Карта

В ЯНАО впервые с начала паводка опустился уровень воды в реке Пяку-Пур
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Воды в Пяку-Пуре пошли на спад (архивное фото)
Воды в Пяку-Пуре пошли на спад (архивное фото) Фото:

По состоянию на 4 июня 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе фиксируется снижение уровня воды в реке Пяку-Пур вблизи Тарко-Сале. Спад воды отмечается впервые с начала паводка, следует из данных онлайн-карт. 

По данным онлайн-карт паводковой обстановки, за последние сутки уровень воды опустился на 20 см и составляет 995 см над нулем поста. Критической отметкой на данном участке считается 1030 см.

Это свидетельствует о возможном прохождении пика половодья на данном участке. Однако ситуация в регионе остается напряженной: несмотря на спад воды в одной из рек, в других водоемах ЯНАО продолжается рост уровня талых вод. Так, в реке Пур в районе Уренгоя зафиксирован рост уровня воды на 20 см за сутки. Текущий показатель составляет 747 см при критической отметке в 975 см. Подобная динамика характерна и для других рек региона: на Ныде вода поднялась на 34 см, а на Правой Хетте — на 23 см.

Основными причинами изменений гидрологической ситуации остаются активное таяние снега и подвижки льда. Весеннее половодье традиционно сопровождается повышением уровня воды, однако в некоторых районах уже наблюдается спад, что может свидетельствовать о начале стабилизации обстановки. 

В Тарко-Сале (ЯНАО) подтопление территорий продолжается второй день. В районе объявлен режим ЧС, а вода продолжает прибывать. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По состоянию на 4 июня 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе фиксируется снижение уровня воды в реке Пяку-Пур вблизи Тарко-Сале. Спад воды отмечается впервые с начала паводка, следует из данных онлайн-карт.  По данным онлайн-карт паводковой обстановки, за последние сутки уровень воды опустился на 20 см и составляет 995 см над нулем поста. Критической отметкой на данном участке считается 1030 см. Это свидетельствует о возможном прохождении пика половодья на данном участке. Однако ситуация в регионе остается напряженной: несмотря на спад воды в одной из рек, в других водоемах ЯНАО продолжается рост уровня талых вод. Так, в реке Пур в районе Уренгоя зафиксирован рост уровня воды на 20 см за сутки. Текущий показатель составляет 747 см при критической отметке в 975 см. Подобная динамика характерна и для других рек региона: на Ныде вода поднялась на 34 см, а на Правой Хетте — на 23 см. Основными причинами изменений гидрологической ситуации остаются активное таяние снега и подвижки льда. Весеннее половодье традиционно сопровождается повышением уровня воды, однако в некоторых районах уже наблюдается спад, что может свидетельствовать о начале стабилизации обстановки.  В Тарко-Сале (ЯНАО) подтопление территорий продолжается второй день. В районе объявлен режим ЧС, а вода продолжает прибывать. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...