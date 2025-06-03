По состоянию на 4 июня 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе фиксируется снижение уровня воды в реке Пяку-Пур вблизи Тарко-Сале. Спад воды отмечается впервые с начала паводка, следует из данных онлайн-карт.
По данным онлайн-карт паводковой обстановки, за последние сутки уровень воды опустился на 20 см и составляет 995 см над нулем поста. Критической отметкой на данном участке считается 1030 см.
Это свидетельствует о возможном прохождении пика половодья на данном участке. Однако ситуация в регионе остается напряженной: несмотря на спад воды в одной из рек, в других водоемах ЯНАО продолжается рост уровня талых вод. Так, в реке Пур в районе Уренгоя зафиксирован рост уровня воды на 20 см за сутки. Текущий показатель составляет 747 см при критической отметке в 975 см. Подобная динамика характерна и для других рек региона: на Ныде вода поднялась на 34 см, а на Правой Хетте — на 23 см.
Основными причинами изменений гидрологической ситуации остаются активное таяние снега и подвижки льда. Весеннее половодье традиционно сопровождается повышением уровня воды, однако в некоторых районах уже наблюдается спад, что может свидетельствовать о начале стабилизации обстановки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) подтопление территорий продолжается второй день. В районе объявлен режим ЧС, а вода продолжает прибывать. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!