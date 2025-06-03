Екатеринбургский авторитет устроил разборки с адвокатом в суде

Криминальный авторитет Марсель Гасанов, которого обвиняют в занятии высшего служебного положения в преступной иерархии, устроил разборки с новым адвокатом перед началом процесса в Свердловском облсуде. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU.
«Вас как зовут? Вы вообще понимаете, что тут происходит? Вы хоть с материалам дела знакомы?» — поинтересовался Гасанов у адвоката.
Соглашение с ней заключила супруга Марселя. Сам он заявил, что хотел бы работать с прежним защитником. И попросил пятиминутный перерыв, чтобы обсудить позицию с новым защитником. Судья разрешил. Во время перерыва конфликт урегулировали.
В СИЗО Марсель Гасанов попал по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Под стражей он заработал еще две уголовки: за оскорбление силовика и угрозы в его адрес. Сам Гасанов себя, по неподтвержденной информации, именует вором в законе. Гасанов в прошлом был судим: он отбывал срок за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. Подробнее, — в сюжете URA.RU.
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