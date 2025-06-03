03 июня 2025

Екатеринбургский авторитет устроил разборки с адвокатом в суде

Авторитет Гасанов поскандалил с новым адвокатом перед судом в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Гасанов уже был судим за разбой
Гасанов уже был судим за разбой Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова

Криминальный авторитет Марсель Гасанов, которого обвиняют в занятии высшего служебного положения в преступной иерархии, устроил разборки с новым адвокатом перед началом процесса в Свердловском облсуде. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU.

«Вас как зовут? Вы вообще понимаете, что тут происходит? Вы хоть с материалам дела знакомы?» — поинтересовался Гасанов у адвоката.

Соглашение с ней заключила супруга Марселя. Сам он заявил, что хотел бы работать с прежним защитником. И попросил пятиминутный перерыв, чтобы обсудить позицию с новым защитником. Судья разрешил. Во время перерыва конфликт урегулировали.

В СИЗО Марсель Гасанов попал по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Под стражей он заработал еще две уголовки: за оскорбление силовика и угрозы в его адрес. Сам Гасанов себя, по неподтвержденной информации, именует вором в законе. Гасанов в прошлом был судим: он отбывал срок за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. Подробнее, — в сюжете URA.RU.

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Криминальный авторитет Марсель Гасанов, которого обвиняют в занятии высшего служебного положения в преступной иерархии, устроил разборки с новым адвокатом перед началом процесса в Свердловском облсуде. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU. «Вас как зовут? Вы вообще понимаете, что тут происходит? Вы хоть с материалам дела знакомы?» — поинтересовался Гасанов у адвоката. Соглашение с ней заключила супруга Марселя. Сам он заявил, что хотел бы работать с прежним защитником. И попросил пятиминутный перерыв, чтобы обсудить позицию с новым защитником. Судья разрешил. Во время перерыва конфликт урегулировали. В СИЗО Марсель Гасанов попал по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Под стражей он заработал еще две уголовки: за оскорбление силовика и угрозы в его адрес. Сам Гасанов себя, по неподтвержденной информации, именует вором в законе. Гасанов в прошлом был судим: он отбывал срок за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. Подробнее, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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