Вторая жертва тагильского педофила дала показания в суде

В процессе по уголовному делу Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки в Нижнем Тагиле, выступила его вторая жертва. Предположительно, он также надругался над ней, передает корреспондент URA.RU.
Девушка дала показания по ВКС. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку касается ребенка и половой неприкосновенности человека.
Владимир Александров, по версии следствия, изнасиловал и убил школьницу в августе прошлого года. Ранее он уже был судим за изнасилование, но вступил в ЧВК «Вагнер», отправился на СВО и погасил судимость. Отец убитой девочки сообщил агентству, что всего изнасилований у Александрова три: за два последних и убийство ребенка ему предстоит ответить в ближайшее время. Мужчина надеется, что душегубу дадут пожизненное.
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