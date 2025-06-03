03 июня 2025

Вторая жертва тагильского педофила дала показания в суде

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Предположительно, Александров надругался над жертвой
Предположительно, Александров надругался над жертвой Фото:
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В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

В процессе по уголовному делу Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки в Нижнем Тагиле, выступила его вторая жертва. Предположительно, он также надругался над ней, передает корреспондент URA.RU.

Девушка дала показания по ВКС. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку касается ребенка и половой неприкосновенности человека.

Владимир Александров, по версии следствия, изнасиловал и убил школьницу в августе прошлого года. Ранее он уже был судим за изнасилование, но вступил в ЧВК «Вагнер», отправился на СВО и погасил судимость. Отец убитой девочки сообщил агентству, что всего изнасилований у Александрова три: за два последних и убийство ребенка ему предстоит ответить в ближайшее время. Мужчина надеется, что душегубу дадут пожизненное.

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В процессе по уголовному делу Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки в Нижнем Тагиле, выступила его вторая жертва. Предположительно, он также надругался над ней, передает корреспондент URA.RU. Девушка дала показания по ВКС. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку касается ребенка и половой неприкосновенности человека. Владимир Александров, по версии следствия, изнасиловал и убил школьницу в августе прошлого года. Ранее он уже был судим за изнасилование, но вступил в ЧВК «Вагнер», отправился на СВО и погасил судимость. Отец убитой девочки сообщил агентству, что всего изнасилований у Александрова три: за два последних и убийство ребенка ему предстоит ответить в ближайшее время. Мужчина надеется, что душегубу дадут пожизненное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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