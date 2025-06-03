В Тюменском детском саду ребенку отрезало часть пальца на руке

Детский сад в Ярковском районе по решению суда выплатит 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после травмы двухлетней воспитанницы. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
«После прогулки в тамбуре раздевалки одна из входных дверей при неосторожном закрытии прижала кисть левой руки девочки. В результате у ребенка произошла частичная травматическая ампутация ногтевой фаланги четвертого пальца», — отмечается в сообщении.
Прокуратура установила, что что детский сад не обеспечил безопасные условия для воспитанников; после этого ведомство обратилось в суд. Дополнительно сообщается, что прокурорская проверка не выявила поводов для возбуждения уголовного дела.
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