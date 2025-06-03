03 июня 2025

В Тюменском детском саду ребенку отрезало часть пальца на руке

Тюменский детский сад заплатит 300 тысяч рублей за травму воспитанника
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку отрезало часть пальца захлопнувшейся дверью
Ребенку отрезало часть пальца захлопнувшейся дверью Фото:

Детский сад в Ярковском районе по решению суда выплатит 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после травмы двухлетней воспитанницы. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

«После прогулки в тамбуре раздевалки одна из входных дверей при неосторожном закрытии прижала кисть левой руки девочки. В результате у ребенка произошла частичная травматическая ампутация ногтевой фаланги четвертого пальца», — отмечается в сообщении.

Прокуратура установила, что что детский сад не обеспечил безопасные условия для воспитанников; после этого ведомство обратилось в суд. Дополнительно сообщается, что прокурорская проверка не выявила поводов для возбуждения уголовного дела.

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Детский сад в Ярковском районе по решению суда выплатит 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после травмы двухлетней воспитанницы. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «После прогулки в тамбуре раздевалки одна из входных дверей при неосторожном закрытии прижала кисть левой руки девочки. В результате у ребенка произошла частичная травматическая ампутация ногтевой фаланги четвертого пальца», — отмечается в сообщении. Прокуратура установила, что что детский сад не обеспечил безопасные условия для воспитанников; после этого ведомство обратилось в суд. Дополнительно сообщается, что прокурорская проверка не выявила поводов для возбуждения уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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