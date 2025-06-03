В затопленном аэродроме вертолеты стоят в воде (архивное фото)
новость из сюжетаЛедоход и паводок на Ямале
Аэропорт Тарко-Сале (ЯНАО) затопило паводковыми водами. Несколько вертолетов стоят в воде на взлетно-посадочной полосе.
«Территория аэропорта подтоплена. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий. Аэропорт не используется», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта.
Ранее URA.RU сообщало об обрушении моста в Пуровском районе ЯНАО. Причиной стал ледоход и паводок, накрывший Тарко-Сале и прилегающие территории. Обо всех актуальных новостях и последствиях паводка можно узнать из онлайн-трансляции агентства.
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