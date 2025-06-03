03 июня 2025

Аэропорт Тарко-Сале погрузился под воду. Видео

Аэропорт Тарко-Сале прекратил работу из-за затопления
© Служба новостей «URA.RU»
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В затопленном аэродроме вертолеты стоят в воде (архивное фото)
В затопленном аэродроме вертолеты стоят в воде (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Ледоход и паводок на Ямале

Аэропорт Тарко-Сале (ЯНАО) затопило паводковыми водами. Несколько вертолетов стоят в воде на взлетно-посадочной полосе. 

«Территория аэропорта подтоплена. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий. Аэропорт не используется», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Ранее URA.RU сообщало об обрушении моста в Пуровском районе ЯНАО. Причиной стал ледоход и паводок, накрывший Тарко-Сале и прилегающие территории. Обо всех актуальных новостях и последствиях паводка можно узнать из онлайн-трансляции агентства. 

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Аэропорт Тарко-Сале (ЯНАО) затопило паводковыми водами. Несколько вертолетов стоят в воде на взлетно-посадочной полосе.  «Территория аэропорта подтоплена. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий. Аэропорт не используется», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта. Ранее URA.RU сообщало об обрушении моста в Пуровском районе ЯНАО. Причиной стал ледоход и паводок, накрывший Тарко-Сале и прилегающие территории. Обо всех актуальных новостях и последствиях паводка можно узнать из онлайн-трансляции агентства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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