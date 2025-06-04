В Москве шестеро мужчин, которых ранее задержали за похищение топ-менеджера корпорации «МСП» и известного бизнес-мотиватора Арега Щепихина, были отпущены из отдела полиции. После проведения первоначальных допросов и выяснения обстоятельств все мужчины были отпущены и покинули территорию отдела на том же автомобиле. Однако, местоположение Щепихина до сих пор остается неизвестным.
«Шесть мужчин, унесших в багажнике Арега, только что отпустили из отдела полиции, куда их доставляли для выяснения обстоятельств», — сообщает Shot. Из шести задержанных трое заявили, что являются действующими сотрудниками Росгвардии.
Арег известен своей деятельностью в сфере бизнес-мотивации и регулярно ищет возможности для выступлений в качестве спикера на различных мероприятиях. Полиция продолжает расследование обстоятельств его исчезновения.
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