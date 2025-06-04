Похитителей бизнесмена Щепихина отпустили из отдела полиции. Видео

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Похитивших человека мужчин отпустили в отделе полиции
Похитивших человека мужчин отпустили в отделе полиции Фото:
новость из сюжета
Неизвестные похитили мужчину на Ярославском вокзале в Москве

В Москве шестеро мужчин, которых ранее задержали за похищение топ-менеджера корпорации «МСП» и известного бизнес-мотиватора Арега Щепихина, были отпущены из отдела полиции. После проведения первоначальных допросов и выяснения обстоятельств все мужчины были отпущены и покинули территорию отдела на том же автомобиле. Однако, местоположение Щепихина до сих пор остается неизвестным.

«Шесть мужчин, унесших в багажнике Арега, только что отпустили из отдела полиции, куда их доставляли для выяснения обстоятельств», — сообщает Shot. Из шести задержанных трое заявили, что являются действующими сотрудниками Росгвардии.

Арег известен своей деятельностью в сфере бизнес-мотивации и регулярно ищет возможности для выступлений в качестве спикера на различных мероприятиях. Полиция продолжает расследование обстоятельств его исчезновения.

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В Москве шестеро мужчин, которых ранее задержали за похищение топ-менеджера корпорации «МСП» и известного бизнес-мотиватора Арега Щепихина, были отпущены из отдела полиции. После проведения первоначальных допросов и выяснения обстоятельств все мужчины были отпущены и покинули территорию отдела на том же автомобиле. Однако, местоположение Щепихина до сих пор остается неизвестным. «Шесть мужчин, унесших в багажнике Арега, только что отпустили из отдела полиции, куда их доставляли для выяснения обстоятельств», — сообщает Shot. Из шести задержанных трое заявили, что являются действующими сотрудниками Росгвардии. Арег известен своей деятельностью в сфере бизнес-мотивации и регулярно ищет возможности для выступлений в качестве спикера на различных мероприятиях. Полиция продолжает расследование обстоятельств его исчезновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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