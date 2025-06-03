Криминального авторитета из Екатеринбурга судят из-за слов проститутки

В уголовном деле екатеринбургского криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиненного в занятии высшего положения в преступном мире, есть показания девушки легкого поведения. Об этом заявил сам Гасанов, передает корреспондент URA.RU.
«В моем уголовном деле, если они меня называют „смотрящим“, должны быть преступления, какие-то криминальные группировки. У меня [в деле] девушка легкого поведения год назад недовольная — все. Какие-то чеки, 400 тысяч перевод. Я говорю адвокату: задайте вопрос следователю, откуда эти деньги? Если вы спросите, станет ясно, что я не имею к ним отношения. Три недели ко мне адвокаты не приходили [в СИЗО]», — заявил Гасанов.
Под стражу Гасанов попал пару месяцев назад. Силовики считают, что в конце 2024-го он занял пост «смотрящего» за Свердловской областью. В СИЗО-1 Гасанов оскорбил сотрудника учреждения и угрожал ему — так заработал еще две уголовки. Авторитет свою вину отрицает и считает свое уголовное преследование необоснованным. Подробнее — в сюжете агентства.
Гасанов в прошлом был судим: он отбывал срок за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание.
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