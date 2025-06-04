Силовики обнаружили плантацию конопли в квартире свердловчанина, ему вынесли суровый приговор

В Реже (Свердловская область) в квартире у 30-летнего местного жителя Сергея силовики обнаружили плантацию конопли. Перед задержанием мужчина прятал свой товар в тайниках. За это следующие 10 лет он проведет в колонии, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«В квартире Сергея сотрудники полиции обнаружили оборудованную теплицу, в которой тоже росла конопля. Сергей пояснил, что поливал, ухаживал за растениями, перерабатывал их для дальнейшего личного потребления и продажи, так как ему были нужны деньги для развития подсобного хозяйства и лечения», — сообщили там.
У мужчины в квартире нашли 1,1 килограмма конопли, а также 377 граммов части растений, содержащие наркотик. Всего он вырастил 20 кустов. За хранение и сбыт данного товара на Сергея завели уголовное дело. Вину он признал частично, однако Режевский горсуд назначил виновному 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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