Силовики обнаружили плантацию конопли в квартире свердловчанина, ему вынесли суровый приговор

У жителя Режа нашли плантацию конопли, его посадили на 10 лет в тюрьму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина вырастил 20 кустов конопли (архивное фото)
Мужчина вырастил 20 кустов конопли (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) в квартире у 30-летнего местного жителя Сергея силовики обнаружили плантацию конопли. Перед задержанием мужчина прятал свой товар в тайниках. За это следующие 10 лет он проведет в колонии, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«В квартире Сергея сотрудники полиции обнаружили оборудованную теплицу, в которой тоже росла конопля. Сергей пояснил, что поливал, ухаживал за растениями, перерабатывал их для дальнейшего личного потребления и продажи, так как ему были нужны деньги для развития подсобного хозяйства и лечения», — сообщили там.

У мужчины в квартире нашли 1,1 килограмма конопли, а также 377 граммов части растений, содержащие наркотик. Всего он вырастил 20 кустов. За хранение и сбыт данного товара на Сергея завели уголовное дело. Вину он признал частично, однако Режевский горсуд назначил виновному 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Реже (Свердловская область) в квартире у 30-летнего местного жителя Сергея силовики обнаружили плантацию конопли. Перед задержанием мужчина прятал свой товар в тайниках. За это следующие 10 лет он проведет в колонии, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «В квартире Сергея сотрудники полиции обнаружили оборудованную теплицу, в которой тоже росла конопля. Сергей пояснил, что поливал, ухаживал за растениями, перерабатывал их для дальнейшего личного потребления и продажи, так как ему были нужны деньги для развития подсобного хозяйства и лечения», — сообщили там. У мужчины в квартире нашли 1,1 килограмма конопли, а также 377 граммов части растений, содержащие наркотик. Всего он вырастил 20 кустов. За хранение и сбыт данного товара на Сергея завели уголовное дело. Вину он признал частично, однако Режевский горсуд назначил виновному 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...