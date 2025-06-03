03 июня 2025

В ЯНАО проиндексировали стоимость электронного сертификата для детей участников СВО

На Ямале увеличили размер электронного сертификата школьника
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер выплаты школьникам увеличился на 1095 рублей
Размер выплаты школьникам увеличился на 1095 рублей Фото:

Власти Ямала увеличили размер электронного сертификата школьника из семей участников спецоперации. Размер выплаты увеличился на 1095 рублей и составил 16 095 рублей, сообщают в окружном правительстве.

Правительство Ямала внесло ряд изменений в свои постановления. Одно из них касается индексации размера электронного сертификата, который получают школьники из семей участников спецоперации. По данным размещенных на сайте госоргана документов, размер выплаты увечился на 1095 рублей.

«Документ предусматривает увеличение размера электронного сертификата школьника для детей участников спецоперации до 16 095 рублей», — поясняют в пресс-службе. Ранее дети получали к началу учебного года по 15 тысяч рублей. Кроме этого, ямальские власти ввели беззаявительный порядок выдачи реабилитационного сертификата участникам СВО.

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Власти Ямала увеличили размер электронного сертификата школьника из семей участников спецоперации. Размер выплаты увеличился на 1095 рублей и составил 16 095 рублей, сообщают в окружном правительстве. Правительство Ямала внесло ряд изменений в свои постановления. Одно из них касается индексации размера электронного сертификата, который получают школьники из семей участников спецоперации. По данным размещенных на сайте госоргана документов, размер выплаты увечился на 1095 рублей. «Документ предусматривает увеличение размера электронного сертификата школьника для детей участников спецоперации до 16 095 рублей», — поясняют в пресс-службе. Ранее дети получали к началу учебного года по 15 тысяч рублей. Кроме этого, ямальские власти ввели беззаявительный порядок выдачи реабилитационного сертификата участникам СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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