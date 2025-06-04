В Свердловской области закрывают крупного поставщика лекарств

Татьяна Савинова: запущена ликвидация АО «Фармация»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему заболевания. Екатеринбург, таблетки, лекарство, лекарства, таблетка, медицинские препараты, медпрепараты
«Фармация» занимается поставкой лекарств (архивное фото) Фото:

Крупного поставщика лекарств и медтехники — АО «Фармация» — ликвидируют в Свердловской области. Об этом заявила министр здравоохранения-замгубернатора Татьяна Савинова.

«Мной инициировано предложение, и [врио губернатора] Денисом Владимировичем [Паслером] оно поддержано. На сегодняшний день АО „Фармация“ находится на стадии ликвидации», — сказала Савинова на пресс-конференции.

АО «Фармация» появилось в 2024 году. В регионе до этого действовало (и действует) ГАУ «Фармация», которое, по замыслу авторов реформы, должно было заниматься только сильнодействующими и наркотическими средствами. В течение трех лет ГАУ «Фармация» должно было передать АО «Фармация» полномочия, активы и сотрудников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупного поставщика лекарств и медтехники — АО «Фармация» — ликвидируют в Свердловской области. Об этом заявила министр здравоохранения-замгубернатора Татьяна Савинова. «Мной инициировано предложение, и [врио губернатора] Денисом Владимировичем [Паслером] оно поддержано. На сегодняшний день АО „Фармация“ находится на стадии ликвидации», — сказала Савинова на пресс-конференции. АО «Фармация» появилось в 2024 году. В регионе до этого действовало (и действует) ГАУ «Фармация», которое, по замыслу авторов реформы, должно было заниматься только сильнодействующими и наркотическими средствами. В течение трех лет ГАУ «Фармация» должно было передать АО «Фармация» полномочия, активы и сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...