В Свердловской области закрывают крупного поставщика лекарств

Татьяна Савинова: запущена ликвидация АО «Фармация»

«Фармация» занимается поставкой лекарств (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупного поставщика лекарств и медтехники — АО «Фармация» — ликвидируют в Свердловской области. Об этом заявила министр здравоохранения-замгубернатора Татьяна Савинова.

«Мной инициировано предложение, и [врио губернатора] Денисом Владимировичем [Паслером] оно поддержано. На сегодняшний день АО „Фармация“ находится на стадии ликвидации», — сказала Савинова на пресс-конференции.

АО «Фармация» появилось в 2024 году. В регионе до этого действовало (и действует) ГАУ «Фармация», которое, по замыслу авторов реформы, должно было заниматься только сильнодействующими и наркотическими средствами. В течение трех лет ГАУ «Фармация» должно было передать АО «Фармация» полномочия, активы и сотрудников.