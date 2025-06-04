Минобрнауки изменит подход к экзаменам для мигрантов

Сейчас в России тестируют специальную цифровую платформу, которая позволит полностью автоматизирует сдачу экзаменов для мигрантов. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
«Ведется опытная эксплуатация специальной цифровой платформы, полностью исключающей человеческий фактор при приеме экзамена», — заявил Могилевский. Его слова приводит ТАСС. Он пояснил, что система позволит сделать процесс сдачи экзамена более прозрачным и объективным, а результаты — единообразными для всех участников.
Ранее Могилевский также сообщил, что министерство усилит контроль над экзаменами для иностранцев после выявленных нарушений Следственным комитетом. Например, по данным ведомства, директор международного центра языкового тестирования РУДН стал организатором преступного сообщества, подделывая результаты экзаменов по русскому языку и истории.
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