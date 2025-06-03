Челябинск лидирует по России по размеру квартир на вторичном рынке

Челябинск стал одним из лидеров по средней площади квартир на вторичном рынке. Размер выставленного на продажу жилья на вторичке в городе в среднем достигает 51 квадратного метра, сообщили в пресс-службе «Яндекс-недвижимость».
«По этому показателю Челябинск входит в тройку российских миллионников. Квартиры, в среднем, еще большей площади продаются лишь в Москве — 57,2 квадратных метров, и Петербурге — 52,5 квадратов. Во всех остальных мегаполисах на вторичном рынке продаются, в среднем, менее просторные квартиры, чем в Челябинске», — сообщили в пресс-службе.
По росту стоимости квадратного метра на вторичном рынке в целом по России в мае лидировали Пермь с ростом 2,2% до 108 000 рублей, Москва, где за месяц квартиры подорожали на 1,5% до 364 000 рублей за квадрат. Также в топ-3 городов с наиболее подорожавшим жильем на вторичном рынке на месяц оказался Воронеж с ростом цен на 1% до 107 000 рублей за квадрат. В Челябинске цены на вторичное жилье за месяц выросли лишь на 0,2%.
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