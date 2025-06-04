В Свердловской области упала рождаемость

Свердловский министр Савинова заявила о снижении рождаемости в области

В регионе упала рождаемость (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области зафиксировано снижение уровня рождаемости. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, в 2024 году на территории области появилось на свет 38 тысяч детей, что на 1,3 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Савинова подчеркнула, что наиболее существенное снижение рождаемости наблюдалось в период с 1993 по 1999 годы. «Драматическое снижение рождаемости было с 1993 по 1999 годы. Сейчас девочки, рожденные в конце 90-х, вошли в фертильный возраст, но их катастрофически мало», — сказала министр в ходе пресс-конференции.

Савинова также отметила, что врио губернатора Денис Паслер инициирует разработку новой программы, направленной на стимулирование рождаемости в регионе. Окончательное название данной инициативы пока не определено. Кроме того, Савинова сообщила, что порядка 90 тысяч жительниц Свердловской области воспользовались программой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Отдельно глава минздрава остановилась на вопросе абортов. По ее данным, в 2019—2020 годах в регионе было зарегистрировано 15 тысяч прерываний беременности, тогда как к 2024 году этот показатель снизился до 10 тысяч случаев. Савинова подчеркнула необходимость активного привлечения женских консультаций к работе по снижению числа абортов.