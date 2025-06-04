«Не похищен, а задержан»: власти Чечни отрицают информацию о похищении предпринимателя Щепихина

Предприниматель Арег Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него сейчас проводится проверка по фактам публичных действий, совершенных с целью оскорбления религиозных чувств верующих. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев.
«Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», — написал Дудаев в своем telegram-канале. Он отметил, что в отношении Щепихина проводится проверка по фактам публичных действий, совершенных с целью оскорбления религиозных чувств верующих.
В ночь на 4 июня на Ярославском вокзале в Москве неизвестные похитили 40-летнего бизнесмена Арега Щепихина после его видео с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Его насильно затолкнули в черный Mercedes с мигалками. После похищения полиция задержала автомобиль похитителей, но Щепихина в машине не оказалось. Транспортная полиция проводит проверку, но его местонахождение остается неизвестным.
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