03 июня 2025

Тюменскую область накроет грозой и шквальным ветром

Синоптики предупредили жителей Тюменской области о шквальном ветре 5 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасная погода ожидается в нескольких районах региона
Опасная погода ожидается в нескольких районах региона Фото:

В Тюмени 5 июня ожидаются сильный ветер и грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«5 июня на юге Тюменской области днём местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 8-13 метров в секунду. При грозе порывы до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха в районах Тюменской области 5 июня составит около 26 градусов Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшую неделю в Тюмень вернется жара

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В Тюмени 5 июня ожидаются сильный ветер и грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «5 июня на юге Тюменской области днём местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 8-13 метров в секунду. При грозе порывы до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении. Отмечается, что температура воздуха в районах Тюменской области 5 июня составит около 26 градусов Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшую неделю в Тюмень вернется жара. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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