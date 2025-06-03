Тюменскую область накроет грозой и шквальным ветром

Опасная погода ожидается в нескольких районах региона
В Тюмени 5 июня ожидаются сильный ветер и грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«5 июня на юге Тюменской области днём местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 8-13 метров в секунду. При грозе порывы до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Отмечается, что температура воздуха в районах Тюменской области 5 июня составит около 26 градусов Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшую неделю в Тюмень вернется жара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!