Власти Ростовской области объяснили перебои со связью

Перебои в работе мобильных операторов связи в Ростове-на-Дону связаны с мерами по обеспечению безопасности жителей региона. Об этом сообщил представитель правительства Ростовской области.
«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи», — пояснил представитель правительства Ростовской области, его слова передает РИА Новости. Он также призвал жителей области с пониманием отнестись к временным неудобствам. Власти Ростовской области не уточняют, когда работа мобильных сетей будет полностью восстановлена.
Утром 4 июня многие жители Ростова-на-Дону начали жаловаться на проблемы с доступом к мобильному интернету и голосовой связью у различных операторов. Жалобы поступали из разных районов города, перебои затронули как абонентов федеральных сетей, так и местных операторов. В социальных сетях пользователи отмечают, что проблемы с интернетом наблюдаются с самого утра.
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