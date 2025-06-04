Власти Ростовской области объяснили перебои со связью

Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои связи мерами безопасности
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Перебои в мобильной связи в Ростове-на-Дону произошли для обеспечения безопасности жителей
Перебои в мобильной связи в Ростове-на-Дону произошли для обеспечения безопасности жителей Фото:

Перебои в работе мобильных операторов связи в Ростове-на-Дону связаны с мерами по обеспечению безопасности жителей региона. Об этом сообщил представитель правительства Ростовской области.

«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи», — пояснил представитель правительства Ростовской области, его слова передает РИА Новости. Он также призвал жителей области с пониманием отнестись к временным неудобствам. Власти Ростовской области не уточняют, когда работа мобильных сетей будет полностью восстановлена.

Утром 4 июня многие жители Ростова-на-Дону начали жаловаться на проблемы с доступом к мобильному интернету и голосовой связью у различных операторов. Жалобы поступали из разных районов города, перебои затронули как абонентов федеральных сетей, так и местных операторов. В социальных сетях пользователи отмечают, что проблемы с интернетом наблюдаются с самого утра.

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Перебои в работе мобильных операторов связи в Ростове-на-Дону связаны с мерами по обеспечению безопасности жителей региона. Об этом сообщил представитель правительства Ростовской области. «В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи», — пояснил представитель правительства Ростовской области, его слова передает РИА Новости. Он также призвал жителей области с пониманием отнестись к временным неудобствам. Власти Ростовской области не уточняют, когда работа мобильных сетей будет полностью восстановлена. Утром 4 июня многие жители Ростова-на-Дону начали жаловаться на проблемы с доступом к мобильному интернету и голосовой связью у различных операторов. Жалобы поступали из разных районов города, перебои затронули как абонентов федеральных сетей, так и местных операторов. В социальных сетях пользователи отмечают, что проблемы с интернетом наблюдаются с самого утра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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